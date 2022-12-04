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柔道》東京大滿貫賽楊勇緯無緣晉級 林真豪闖銅牌戰

2022/12/04 14:51

楊勇緯。（資料照，記者林正堃攝）

〔中央社〕台灣「柔道男神」楊勇緯今天在柔道東京大滿貫賽男子60公斤級16強賽不敵日本新生代好手近藤隼斗；東奧國手林真豪則是在女子48公斤級敗部復活戰勝出，闖進銅牌戰。

柔道男子60公斤級世界排名第一的楊勇緯去年在東京奧運拿下銀牌後，接下來參加6站賽事都至少銅牌起跳，本週轉戰日本，今天在男子60公斤級賽事上陣。

楊勇緯首輪輪空，16強賽出戰21歲新生代好手近藤隼斗（Hayato Kondo），雙方鏖戰至黃金得分制，對手在第2分24秒時以內腿取得1勝，楊勇緯止步16強。

同樣是東京奧運國手的林真豪在女子48公斤級8強止步後，落入敗部復活戰，靠著擊敗墨西哥選手卡利優 （Edna Carrillo），闖進銅牌戰，將尋求個人首面大滿貫賽獎牌。

巴黎奧運柔道參賽資格是依據國際柔道總會所公布自2022年6月24日至2024年6月23日期間，參加世界錦標賽、大師賽、大滿貫、大獎賽、洲際錦標賽及公開賽等成績累計積分後，獲得各量級奧運積分排名前17名選手將取得參賽資格；或經由各洲配額，並依奧運積分排名順序取得參賽資格。

包括這次東京大滿貫賽以及12月下旬在以色列耶路撒冷舉行的世界柔道大師賽在內，都被列入奧運積分賽，楊勇緯接下來也將出征以色列，繼續爭取奧運積分。

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