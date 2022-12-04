世足》一舉一動都被「放大」檢視 內馬爾手機桌面引熱議

內馬爾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕巴西前鋒內馬爾因傷無法上陣，一舉一動仍備受矚目，他在日前現身球場，被發現手機桌布是大力神盃，展現奪冠決心。

內馬爾在面對塞爾維亞的小組首戰遭嚴防，最後右腳踝扭傷，小組賽都未再上場，不過他在小組賽第3戰面對喀麥隆時不但在場邊觀戰，更在比賽結束後下場跑步，也是在這個時候被捕捉到手機桌布是冠軍獎盃，在社群上引發熱議。

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其實不光是內馬爾，巴西隊另外一名前鋒理查利森 （Richarlison）日前在社群上也被捕捉到使用大力神盃當桌布。而內馬爾也在多處展現奪冠決心，他先前在限時動態秀出球褲，在原本象徵5座冠軍的隊徽星星上方，又自己後製第6顆星，矢志為巴西奪得第6冠。

內馬爾能不能在16強面對南韓一戰上陣持續受到關注，他今天在社群發文表示自己感覺很好，釋放正面消息，巴西隊醫拉斯瑪（Rodrigo Lasmar）則透露，球隊正設法讓內馬爾趕上16強，預計今天就會讓他帶球參與球隊訓練。

When you spot Neymar's phone background pic.twitter.com/qGQYrr739k — B/R Football （@brfootball） December 3, 2022

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