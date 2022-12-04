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黑豹旗》呂彥青開球初體驗 高中就放棄打擊有不得已苦衷

2022/12/04 14:58

呂彥青開球。（棒協提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟26歲左投呂彥青，今天受邀擔任第10屆中信盃黑豹旗青棒賽穀保家商對普門中學冠軍戰開球嘉賓，這也是他人生開球初體驗，身為黑豹旗第一屆參賽球員，呂彥青在今舉行冠軍戰的天母球場有一段苦澀記憶。

呂彥青是三民高中校友，與為味全龍外野手洪瑋漢是同學，職棒圈三民校友還不少，包括林岳平、蔣智賢、曾仁和、徐基麟、張弘稜都來自這所南部棒球名校；呂彥青清楚記得自己高三時打過首屆黑豹旗，但8強戰輸給平鎮高中慘遭淘汰，那一場他沒登板投球。

呂彥青的記憶力不錯，首屆黑豹旗三民4:2擊敗善化高中，呂彥青奪勝投，8強戰與平鎮鏖戰延長賽11局，最終三民4:5惜敗，平鎮宋文華拿下勝投，不過打進8強已是隊史最佳成績，當時比賽場地在天然草皮的天母球場，現已換成人工草皮。

呂彥青表示，從小打擊就不好，擊球沒力量，青棒時期就確定會走投手之路，在三民也不曾上場打擊。

中信兄弟昨天結束在台北的封王遊行，呂彥青透露，接下來會在台中洲際球場自主訓練，月底在教練林恩宇的號召下，屆時會與隊友一起練球直到明年開訓。

中信兄弟左投呂彥青今天擔任中信盃黑豹旗冠軍戰開球嘉賓。（記者羅志朋攝）

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