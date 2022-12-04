滑冰》孩童冰上嘉年華 台北世界滑冰日小巨蛋熱鬧登場

我國滑冰協會理事長洪調進（右）頒發證書給學員代表。（滑冰協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕從冰上跌倒，就從冰上站起來！「台北世界滑冰日」今於台北小巨蛋冰上樂園熱鬧登場，我國滑冰協會表示，雖然台灣地處亞熱帶，希望透過嘉年華方式，吸引更多小朋友參與接觸，讓民眾在沒有冰雪的地方，也能享受冬季運動樂趣。

「台北世界滑冰日」由國際滑冰總會指導，我國滑冰協會承辦，台北捷運公司、中華民國冰球協會協辦，期許共同打造全球滑冰嘉年華活動，不分男女老幼，都能享受滑冰多樣性、融合、節慶歡樂的運動精神，並藉由運動凝聚團結和向心力。此次共襄盛舉的孩童，年齡從4歲至10歲，場地分為「完全初學」、「起立跌倒」、「基礎」、「進階」等體驗區。特地帶著小孩參加活動的家長張起嘉表示，看到這麼多小朋友捧場，感覺相當開心，由於兒子張文瀚已有點滑冰基礎，所以嘗試「進階組」，在場內與同儕玩遊戲互動，父子倆異口同聲說：「冰上運動相當有意思，希望下次還有類似活動，讓更多民眾投入。」

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活動最後，台北熊讚、台北捷運蛋蛋等吉祥物和所有人大合影，熊讚特別穿著原住民圖案背心亮相，宣傳112年全國原住民族運動會在台北，歡迎各界屆時一起來為選手加油打氣。

台北捷運公司主任劉志偉（左）頒發證書給學員代表。（滑冰協會提供）

帶小孩來參加活動的家長張起嘉和孩子張文瀚。（滑冰協會提供）

台北世界滑冰日場內熱鬧活潑。（滑冰協會提供）

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