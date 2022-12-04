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網球》安塔利亞女雙再傳捷報 李羽芸ITF第5座冠軍到手

2022/12/04 15:33

李羽芸近5週內在安塔利亞勇奪4站雙打冠軍。（蔡怡甄提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕土耳其W15安塔利亞女網賽，台將李羽芸與昔日俄國搭檔茲里亞諾娃（Anna Zyryanova）再度合拍， 「台俄聯軍」雙打決賽演出逆轉秀，3：6、6：4、10：7險勝俄羅斯拉絲庫托娃（Ksenia Laskutova）／波絲佩洛娃（Aleksandra Pospelova）這組頭號種子勁敵，李羽芸35天內第4度雙打封后，贏得她第5座ITF雙打頭銜。

　賽後頒獎典禮上，土耳其裁判長特地對李羽芸說：「妳的雙打冠軍拿太多了吧！」外號「小羽」的她笑回：「不好意思，我來5週只拿4個冠軍而已。」下週將是李羽芸今年最後一項賽事，由於連日征戰下來，手腕已經感覺些微不適，她決定放棄單打，只專心拿手雙打，打完比賽再返回台灣休息，年底WTA雙打排名可望前進至700左右。

　決賽與俄國強敵拚進搶10，「台俄聯軍」雖取得3：0開局，又被難纏對手咬上，所幸李羽芸在6：6時連贏3球，總算與茲里亞諾娃笑捧合作的第2座雙打冠軍。自年初角逐澳網青少年賽事，李羽芸近11個月橫跨大洋洲、美洲、歐洲、亞洲，只差非洲就完成環遊五大洲壯舉，「太累了，真的要好好休息一下，今年最遺憾的是法網青少年沒打到，希望未來有機會彌補。」

李羽芸（左起）與昔日俄國搭檔聯手贏得兩人合拍第2座雙打冠軍。（蔡怡甄提供）

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