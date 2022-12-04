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T1》魔獸來高雄 親切與球迷互動並露出招牌笑容

2022/12/04 16:18

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄全家海神今下午在高雄主場迎戰桃園永豐雲豹，高雄市長陳其邁特地到場開球，雲豹球星「魔獸」霍華德因膝蓋輕微受傷未能上場，但賽前跟著隊友一起出場練球，面對場邊球迷熱情歡呼，「魔獸」不僅露出招牌燦爛笑容，還與球迷擊掌互動，展現十足親和力。

T1職籃高雄全家海神今天下午在高雄巨蛋，進行主場例行賽，客隊為桃園永豐雲豹，現場吸引上萬名球迷進場觀賽，高雄地主隊

全家海神致贈1號球衣給陳其邁，陳其邁也當場穿上專屬1號球衣開球，他站在2名身高超過200公分的長人球員中間，身材顯得嬌小。

雲豹球星「魔獸」霍華德，因膝蓋輕微受傷，必須休息2週，預計12月中旬才能上場，雲豹今到高雄迎戰地主隊全家海神，「魔獸」尚未能上場，但賽前仍跟著隊友一起出場練球。

「魔獸」練球時，場邊熱情球迷不斷向他歡呼，魔獸也親民的揮手致意，並毫無架子的與球迷擊掌互動，展現高度親和力。

雲豹球星「魔獸」與熱情球迷擊掌互動，展現十足親和力。（記者方志賢攝）

「魔獸」不僅露出招牌燦爛笑容，還與球迷擊掌互動。（記者方志賢攝）

「魔獸」因膝蓋輕微受傷未能上場，但賽前跟著隊友一起出場練球。（記者方志賢攝）

市長陳其邁穿著專屬1號球衣開球，他站在2名身高超過200公分的長人球員中間，身材顯得嬌小。（記者方志賢攝）

高雄地主隊 全家海神致贈1號球衣給陳其邁。（記者方志賢攝）

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