T1》魔獸觀戰幫不了忙 海神新秀邱子軒轟31分助隊痛宰雲豹

霍華德沒有出賽但在場邊依舊搶眼。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄全家海神今在主場迎戰桃園永豐雲豹，吸引多達1萬2460名觀眾，海神新秀攻下全隊最高31分，助隊以130：109痛宰雲豹，賞給對手3連敗。

雲豹今天作客海神，但是陣中明星洋將霍華德（Dwight Howard）因為傷勢高掛免戰牌，他依舊隨隊前往港都，為自己的隊友們加油。

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雲豹開局在羅振峰發揮之下，勉強能和衛冕軍海神抗衡，但陣中禁區主力戴維斯陷入犯規麻煩，第一節還沒打完就吞下4次犯規，也讓雲豹打得更綁手綁腳，首節結束海神已取得雙位數領先。

海神在上半場投籃命中率達到58.1%，庫薩斯肆虐禁區一人獨拿17分，替補上陣的新秀邱子軒表現也很搶眼，攻下12分，半場打完雲豹以66：49領先。

海神下半場一路都保有雙位數的優勢，甚至擴大到超過20分的領先，也讓對手無力追趕。

海神新秀邱子軒投進4顆三分球，轟下個人生涯新高31分，庫薩斯進帳22分、19籃板，布銳克曼進帳20分。雲豹威廉斯貢獻37分，戴維斯挹注26分，盧捷閔貢獻本土最佳19分。

庫薩斯。（T1聯盟提供）

胡瓏貿。（T1聯盟提供）

威廉斯。（T1聯盟提供）

霍華德沒有出賽，但仍獲得球迷關注。（桃園雲豹提供）

霍華德在場邊練球。（桃園雲豹提供）

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