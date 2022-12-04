黑豹旗》普門夢幻劇本不再! 穀保勇奪隊史第3冠

穀保完封普門摘下黑豹旗冠軍。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕普門中學昨天在延長賽第8局靠林楷峯敲清壘長打，以4：1粉碎平鎮高中挑戰黑豹旗四連霸美夢，今天冠軍戰對穀保家商無法再續寫「夢幻劇本」，穀保在先發投手黃仲翔獨撐7局完封好投領軍之下，最終就以5:0擊敗普門勇奪隊史第3冠，普門屈居亞軍已是隊史最佳成績。

黃仲翔昨天4強戰才對鶯歌工商登板先發，但只解決2人次投了28球，留下滿壘危機就黯然退場，由林盛恩緊急登板救火，該局掉1分記在黃仲翔帳上，終場穀保以3:2險勝鶯歌拿下冠軍戰門票。

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今天冠軍戰黃仲翔再度銜命先發，完投7局用了93球，被敲2安無失分，飆6K、另有3次四死球，漂亮拿下完封勝。

穀保先發投手黃仲翔完投完封。（記者林正堃攝）

首局穀保率先發動攻勢，開路先鋒邱鑫擊出內野安打，接著再靠盜壘和捕手傳二壘失誤，一溜煙攻佔三壘，劉俊緯適時敲安先馳得點。

5局上穀保攻勢再起，韓碩恆敲二壘安打，再靠簡煜恩犧牲短打上到三壘，邱鑫高飛犧牲打送回韓碩恆，穀保取得2:0領先，7局上兩出局一、二壘有人，林盛恩敲出2分打點二壘安打，劉俊緯再補上1分打點安打，最終就以5分之差贏球奪冠。

中信盃黑豹旗今年邁入第10屆，包含這屆在內，平鎮6冠最多，穀保3冠居次，高苑工商有1冠；過去5屆冠軍戰戲碼都是穀保對平鎮，穀保只在2018年添1冠，平鎮橫掃4冠，無奈平鎮昨天四強戰遭淘汰，無緣挑戰四連霸。

穀保完封普門摘下黑豹旗冠軍。（記者林正堃攝）

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