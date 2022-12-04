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黑豹旗》昨遭KO、今完封奪大會MVP 黃仲翔從地獄到天堂

2022/12/04 17:43

穀保先發投手黃仲翔完投完封。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕穀保家商今天靠黃仲翔先發7局完封勝，領軍以5:0擊敗普門中學拿下第10屆中信盃黑豹旗青棒賽冠軍，同時也是隊史第3冠，黃仲翔榮獲大會MVP。

黃仲翔昨天4強戰才對鶯歌工商登板先發，但只解決2人次投28球，留下滿壘危機就黯然退場，由林盛恩緊急登板救火，該局掉1分記在黃仲翔帳上，終場穀保以3:2險勝鶯歌拿下冠軍戰門票。

今天黃仲翔表現判若兩人，完投7局用了93球，被敲2安無失分，飆6K、另有3次四死球，漂亮拿下完封勝，他說，這場算個人代表作，高中很少先發，這還是第1次完投，有點不敢置信，之前比賽投球太緊張，冠軍戰想投給教練和隊友看，平常心應戰。

「關鍵在配球。」穀保教頭周宗志透露，昨天晚上決定冠軍戰先發投手時，黃仲翔有說出內心想法，「我跟捕手一直覺得仲翔的變速球控制力和壓制力較好，可是他昨天說對自己變速球沒那麼大自信心，反而對曲球和滑球較有信心，不會有害怕的感覺。」

於是，冠軍戰穀保改變投捕配球策略，黃仲翔變化球種以滑球和曲球為主，再點綴少量變速球，周宗志認為，確實收到不錯效果，選手有想法，也有辦法徹底執行，這是最關鍵的地方。

周宗志。（記者林正堃攝）

連兩天登板先發，總計丟了121球，黃仲翔坦言，5局結束有點累，但想說累這麼久要有回報，教練沒說要他投幾局，只說不要放鬆，就一直投下去；周宗志表示，黃仲翔6局結束才丟86球，和大會規定投滿105球須退場還有一段距離，決定把這場比賽交給他。

穀保先發投手黃仲翔完投完封。（記者林正堃攝）

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