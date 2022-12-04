徐生明少棒》7歲120公分小小兵、175公分強打 成為賽事亮點

高雄市鼓岩國小葉以諾175公分、80公斤的身材比教練還大一號，是本屆賽會最高的球員。（徐生明棒球基金會提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕第10屆徐生明國際少棒錦標賽的參賽學校中，來自台中市的春安國小，陣中有對雙胞胎兄弟吳洹宇、吳洵安，今年才7歲、小學二年級，身高120公分，是所有選手中年紀最小、個頭最迷你的，但兩人從幼稚園中班就開始打棒球，球齡已經4年。

哥哥吳洹宇是中外野手，欣賞中信兄弟詹子賢，覺得他在中外野守備很好，打擊又很強。弟弟吳洵安則是二壘手，也是中信兄弟球迷，偶象卻是統一獅的林靖凱，因為覺得他的守備很好。

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兩人從幼稚園中班就開始拿軟式棒球玩，一年級時就已開始打硬式棒球，雖然在球隊年紀最小，個子也最小，被問到隊友會不會欺負他們？吳洹宇說：「不會， 只是偶爾他們會開玩笑，會被巴頭。」

而來自高雄市鼓岩國小的葉以諾，小學六年級已有175公分、80公斤的大人身材，不僅和同齡隊友形成對比，甚至比教練還高一些。

鼓岩總教練孫益祥表示，「葉以諾5年級才來打球，守備和移動的反應還沒有那麼好，目前主要先把重點放在他的攻擊上，而且國小還沒有開始做重訓，如果之後長高加上重訓，他會更壯更有力量。」

葉以諾已經準備國小畢業後加入高雄市前金國中棒球隊，未來也想繼續打棒球，他說：「我的偶像是林智勝，希望以後和他一樣那麼會打全壘打。」

台中市春安國小雙胞胎兄弟吳洵安（圖左）、吳洹宇感情極佳。（徐生明棒球基金會提供）

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