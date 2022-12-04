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NBA》「炫富拳王」又有新動作！ 傳將砸超過600億求圓夢

2022/12/04 20:58

梅威瑟。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「炫富拳王」梅威瑟（Floyd Mayweather）又有新目標?據《Daliy Loud》報導指出，梅威瑟接下來的目標是前進籃球圈，成為任一支NBA球隊的老闆。

在先前的一場公開活動中，梅威瑟曾提到自己正在盡一切努力收購NBA球隊，目前他跟他的商業夥伴B.強森（Brent Johnson）已經提出超過20億美元（約611億台幣）的出價希望能獲得球隊的多數股份。

梅威瑟明確表示若能獲取NBA許可，他願意在拉斯維加斯或西雅圖成立一支新的球隊，但他也關注任何接下來可能出售的所有球隊。

就NBA現在的情況來看，太陽隊是目前唯一一支已知的待售球隊，現任老闆薩佛（Robert Sarver）今年因爭議遭聯盟禁賽與罰款後，宣布將太陽隊與水星隊一同出售，而一位匿名的投資銀行家接受《ESPN》記者Baxter Holmes訪問時表示，太陽的售價應該會打破NBA史上由籃網老闆蔡崇信收購籃網所保持的23.5億美元（約717億美元）紀錄。

從梅威瑟已經開出超過20億美元的報價希望收購球隊來看，或許他將成為繼前亞馬遜CEO貝佐斯（Jeff Bezos）、前迪士尼CEO艾格（Bob Iger）及美國前總統歐巴馬（Barack Obama）後另一位太陽的潛在買家。

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