黑豹旗》平鎮高中落居第4名 寫下隊史最差成績

平鎮高中在本屆黑豹旗拿下第四。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕第10屆中信盃黑豹旗青棒賽落幕，穀保家商以5:0擊敗普門中學勇奪隊史第3冠，普門屈居亞軍已是隊史最佳戰績，另外，曾奪6冠的平鎮高中，這屆只拿到第4名，寫下隊史最差戰績，平鎮另有2屆亞軍和1屆季軍。

昨天黑豹旗四強戰平鎮打到延長賽8局以1:4不敵普門，鶯歌工商則以2:3輸給穀保，由於黑豹旗並沒有季軍戰，比較得分率，鶯歌以1.654拿下季軍，平鎮的0.781只能排名第4。

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★第10屆中信盃黑豹旗青棒賽排名

名次 球隊

冠軍 穀保家商

亞軍 普門中學

季軍 鶯歌工商

第4名 平鎮高中

第5名 高苑工商

第6名 大理高中

第7名 稻江商職

第8名 西苑中學

★黑豹旗個人獎項

獎項 球員 學校 成績

打擊獎 張浩禶 鶯歌工商 打擊率6成15

打點獎 劉俊緯 穀保家商 11分打點

全壘打獎 邱賢嘉 台東體中 2支全壘打

投手獎 李致霖 普門中學 2勝、8.1局0失分

最有價值球員獎 黃仲翔 穀保家商 --

★黑豹旗明星球員獎

守備位置 球員 學校

投手 林盛恩 穀保家商

捕手 張鐿騰 穀保家商

一壘手 李以諾 普門中學

二壘手 張浩禶 鶯歌工商

三壘手 洪奇晸 普門中學

游擊手 劉俊緯 穀保家商

外野手 邱鑫 穀保家商

柯敬賢 平鎮高中

高昱希 普門中學

指定打擊 林鉑濬 鶯歌工商

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