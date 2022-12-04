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T1》海神主場湧1萬2460人觀戰 魔獸賽前練球裸上身秀肌肉

2022/12/04 18:23

霍華德賽前裸上身練投秀出精實肌肉。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園永豐雲豹今天以109：130不敵高雄全家海神吞下3連敗，陣中球星「魔獸」霍華德因為腿傷未上陣，但賽前出現在場邊練投，裸上身秀出精實肌肉，而他的出現也為海神帶來不錯票房，此仗共有1萬2460名球迷進場觀戰。

雲豹此戰投籃手感陷入迷航，加上主力中鋒戴維斯（Deyonta Davis）開局遭遇犯規危機，首節還沒打完就吞下4次犯規，無法展現以往兇猛的禁區優勢，也讓雲豹一路遭海神壓制直到終場，總教練劉嘉發說：「我們中間一度用本土球員進行壓迫，其實打得非常好，只是在防守的協防出了些問題，給了對手很多投射機會。」

劉嘉發認為，今日賽事球隊已拚盡全力，根據這幾場比賽，讓團隊找到問題，球季還很長，將會全力修正，並改進作戰方向。

在霍華德（Dwight Howard）因傷缺陣下，雲豹僅有兩名洋將可運用，陣容調節上稍顯吃力，不過得分好手威廉斯連續兩戰得分突破30分大關，此戰攻進37分、7籃板、7助攻，門神戴維斯則拿到26分、8籃板、3阻攻。威廉斯說：「作為一個隊伍，我們出現較多失誤，在防守上有很多需努力的地方，未來會針對此現象加倍努力，增進溝通並互相幫忙。」

雲豹下週休兵，12月16日將回到主場對決台南台鋼獵鷹，並在當週迎接3連戰，12月17日客場對決新北中信特攻；12月18日再次接受海神挑戰，將全力搶下勝利。

霍華德賽前裸上身練投秀出精實肌肉。（T1聯盟提供）

霍華德賽前裸上身練投秀出精實肌肉。（T1聯盟提供）

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