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黑豹旗》「他們還是非常棒！」 穀保冠軍教頭大讚普門

2022/12/04 18:31

獲得亞軍的普門球員鞠躬感謝對手也驕傲自己的表現。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕2019年U18世界盃台灣隊奪冠，那一年黑豹旗青棒賽，穀保家商陣中有潘文輝、林昱珉、何恆佑、王順和、林子崴、林吳晉瑋和蔡佳諺等7名U18世界冠軍國手，戰力相當堅強，結果冠軍戰以1:3不敵平鎮高中徒留遺憾。

今年U18世界盃台灣隊拿到第2名，穀保手握5名U18國手，今天冠軍戰對普門，穀保打線一字排開，前5棒邱鑫、林盛恩、劉俊緯、林佳緯、孫易磊全都是U18成員，邱鑫跑回2分，劉俊緯敲2安、打下2分打點，林盛恩敲雙安帶有1分打點，幫助球隊以5:0擊敗普門拿到隊史第3冠，不再留下遺憾。

穀保教頭周宗志說，今年這一批選手和2019年拿到世界冠軍那一批球員很像，有幾位U18國手在陣中，這屆除了劉俊緯攻守兩端都表現很棒以外，林佳緯和孫易磊攻擊得失心太重，導致表現不如預期，不過，大家還是靠團隊作戰拿下冠軍，非常肯定他們的努力。

周宗志指出，賽前評估在高張力比賽，球隊最大的優勢是經驗值，很高興選手扛住壓力，反而普門有一點失常，特別是中心打線潘信安和李以諾，以他們的攻擊能力，不至於團隊只有2支安打，當然壓力也有關係，「他們還是非常棒。」

此役普門中心打線合計8打數未敲安，包括3棒潘信安3支0，4棒李以諾2支0，5棒洪奇晸3支0，主力打者熄火成為落敗主因。

周宗志。（記者林正堃攝）

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