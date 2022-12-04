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威力盃》范宸竣投打都建功 桃園甜蜜復仇進8強

2022/12/04 18:40

桃園市范宸竣對台中市先發4.1局拿下勝投，2打數都擊出安打。（記者吳清正攝）

〔記者吳清正／花蓮報導〕尋求衞冕台彩威力盃少棒賽冠軍的桃園市，范宸竣先發4.1局失2分，2打數都安打，包括帶動5分大局的二壘打，以8:4擊敗台中市，打進8強並報預賽敗給台中市的一箭之仇，晉級8強的還有花蓮藍、新北市、台北市、高雄市、台東縣、彰化縣、宜蘭縣。

桃園市和前年冠軍台中市以及台南市同組，被視為今年的死亡之組，上午桃園市在最後1場預賽以3:6敗給台中市，下午開始的淘汰賽又抽在一起，兩大奪冠熱門隊伍二度提前對決。

桃園市總教練干易哲表示，上午不但打擊被台中市壓制，投手和守備也有出現一些疏失，下午除了棒次和守位做了調整，也提醒選手，台中市可能試圖用相同的球路再度壓制，選手的表現比上一場好很多，第1局就攻下兩分也讓范宸竣投起來更安心。

范宸竣日前曾在桃園盃完封台中市主體的忠孝國小，今天前4局沒有讓台中市得分，投出5次三振，沒有四壞球，取得3:0領先，5局下卻投出3次四壞球，台中市1出局攻佔滿壘，桃園市換上許邵傑中繼，被敲出安打失2分。

改守左外野的范宸竣6局上率先上場打擊，擊出二壘打帶動一輪猛攻，桃園市靠著4支安打和2次四壞球攻下5分，將比數拉開到8:2，下半局台中市扳回2分，並在2出局後攻佔滿壘，桃園市再換上劉祐安化解最後的危機。

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