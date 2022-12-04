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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》暗爽偷拍超火辣球迷 卡達商人辯稱：檢舉暴露穿著

2022/12/04 18:39
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Ivana Knöll（@knolldoll）分享的貼文

〔記者梁偉銘／綜合報導〕口嫌體正直！被譽為最性感克羅埃西亞球迷的諾爾（Ivana Knoll），無懼卡達「禁露令」穿著清涼服裝趴趴走，還在個人IG貼出當地著名企業家，坐在世界盃觀眾席微笑偷拍她的照片，結果釣出本尊上推特辯解：「這是為了檢舉太暴露穿著。」引發各界熱議。

據《每日郵報》等外媒報導，諾爾在本屆克羅埃西亞隊出賽時，身著紅白格子相間比基尼上衣，搭配紅色緊身褲亮相，雖然驚豔全場吸引眾人目光，卻也在民風保守的伊斯蘭國度引發爭議，因為當局再三提醒遠道而訪的各國女性球迷，世界盃賽事期間，建議公共場所遮住肩膀、膝蓋和腹部等部位，同時避免穿短裙，若執意炫耀身材，可能被處以高額罰款甚至監禁，但諾爾堅持招牌打扮不肯退讓，還揚言「不害怕被抓去關」。

IG擁有逾百萬粉絲的諾爾，日前秀出的照片顯示，這位滿意微笑的男士，正是當地著名企業家艾傑法利（Mohammed Hassan Al-Jefairi）， 或許感受到沉重壓力，他在推特回應，是因諾爾服裝違規蒐證檢舉，「拍照不代表喜歡，而是因為討厭她在我們文化中穿著不當，你可以跟任何卡達人確認這點。」但各界顯然不相信他口是心非的說法，有球迷妙回：「無意冒犯，先生，但你的理由太搞笑。從你們臉上表情、肢體語言和拿手機的方式，都非常清楚地暴露意圖。」、「這傢伙​​被活逮了，老婆在家拿錘子等著呢！」

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