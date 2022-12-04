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黑豹旗》不只中信兄弟 黑豹旗穀保登頂也有冠軍戒指

2022/12/04 19:16

今年黑豹旗特別頒發冠軍戒。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕由中國信託商業銀行冠名贊助，第10屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽192支球隊經過36天激戰，今天冠軍戰穀保家商以5：0擊敗普門高中學，勇奪隊史第三冠，全隊獲贈別具意義的中信盃黑豹旗十週年冠軍戒指，黃仲翔則拿下本屆賽事MVP。

這兩年中信兄弟奪冠全員都有冠軍戒指，這屆中信盃黑豹旗比照職業運動賽事，為奪冠隊伍訂製冠軍戒指，全隊選手及教練皆獲贈刻有姓名及黑豹的冠軍戒指，純銀戒身鑲入「八心八箭」鎬石，象徵黑豹精神閃耀光芒，成為專屬中信盃黑豹旗十週年的冠軍紀念。

另外，最佳十人獎座別出心裁，打造台灣棒球賽事首見的樂高獎座，透過逾2500顆樂高積木零件堆疊，呈現十名球員場上英姿，如飛撲救球的最佳游擊手、奮力出手的最佳投手、美技接殺高飛球的最佳中外野手。

被譽為「台灣甲子園」的中信盃黑豹旗，為全國規模最大青棒賽事，十年來超過3萬名球員參賽，已成高中職學子心目中最重要的棒球賽事之一。

為鼓勵社團球隊挑戰極限，中信銀行每年設置「中國信託社團潛力獎」，綜合評比選出表現優異球隊，今年共有6支社團球隊打進全國32強，6隊皆創下隊史最佳戰績，最終由育達高中、松山工農、霧峰農工及台南二中獲得本屆社團潛力獎，全隊球員皆可獲得訓練備品。

另外，中信銀行將為社團球隊量身打造教育扎根活動─「中信盃黑豹旗巡迴列車」，預計辦理北部、中部、南部、東部及離島共5個場次，邀請中信兄弟球員傳承職棒經驗，並導入運動科學課程，透過工具協助基層球員掌握自身數據表現，做為後續訓練參考，期待提升社團球隊競爭力。

今年黑豹旗特別頒發冠軍戒。（記者林正堃攝）

今年黑豹旗特別頒發冠軍戒。（記者林正堃攝）

穀保冠軍。（記者林正堃攝）

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