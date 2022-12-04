黑豹旗》向偉大下訂單 6名熱血社團教練獲頒「黑豹獎」

本屆黑豹旗首度設置「黑豹獎」，透過歷年報名資訊及相關資料，評選十年來持續為棒球奉獻心力的6位教練。（記者林正坤攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕「棒球是一個從家出發，再回到家才算數的比賽。」這是景文高中棒球隊教練陳介正最常叮嚀球隊孩子的一句話，簡單幾個字詮釋了棒球場上最深刻的體悟，也是最艱難的任務。

帶領社團球隊近40年，陳介正常自掏腰包打點孩子練球比賽的日常所需，懷抱對棒球的熱愛，他成了球員的「陳爸爸」，棒球隊成了孩子的第二個家。

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中信盃黑豹旗青棒賽今年邁入第10屆，為了向默默耕耘基層的棒球推手致敬，首度設置「黑豹獎」，透過歷年報名資訊及相關資料，評選十年來持續為棒球奉獻心力的6位教練。

十年來領軍社團球隊全勤出征黑豹旗的6位熱血教練，包括景文高中陳介正、永靖高工蔡正豪、華江高中李強、屏東高工陳泓銘、建國中學廖建智、新店高中李秉憲。

被譽為「台灣甲子園」的中信盃黑豹旗，賽制不分級別、性別，約7成參賽隊伍皆為社團球隊，教練通常由學校老師兼任，或仰賴懷抱棒球熱情的外聘人員。

本業為警察的陳泓銘犧牲休假日帶隊練兵，常請假脫下警察制服，換上球衣陪孩子征戰；受父親熱情感染，陳泓銘小兒子陳昱丞就讀屏東高工時也加入棒球隊，大兒子陳柏昇目前則擔任帶隊教練，成為父親左右手。

從事運動用品銷售的廖建智非科班出身，帶隊12年來不斷充實棒球知識，年年辦理移地訓練，與科班球隊交手，更四處取經，迄今至少請教30位科班球隊教練，不斷吸收最適合團隊的棒球技能。

李秉憲常鼓勵孩子:「努力是不會騙人的」，社團球隊做好基本功還是有機會突圍，他表示，十年來最難忘的就是在科班球隊手中攻下隊史第1分，當時「孩子興奮得像拿了世界冠軍」。

已帶隊22年的李強，堪稱校內最熱血的國文老師，他透露，學生時期打球失誤時，教練常氣憤地將椅子砸到休息室外，直到自己擔任球隊教練後，看見孩子們犯匪夷所思的錯誤，才體悟當時教練心情，因為在孩子身上看見自己年輕的影子，因此，他希望能陪著球隊直到自己從學校退休的那一天。

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