世足》啤酒廣告神預測世界盃南韓逆轉勝 網友搶朝聖

〔中央社〕南韓3日在世界盃小組賽中，在最後的傷停補時階段成功逆轉勝，以2比1爆冷擊敗葡萄牙，相隔12年挺進世界盃16強。南韓網友在歡慶之餘發現南韓啤酒CASS一個月前上傳的廣告影片竟神預言此戰結果，紛紛前往朝聖留言。

客思啤酒（CASS）配合世足推出瓶身上印有數字的特殊包裝啤酒，10月27日在YouTube官方頻道上傳30秒廣告。影片中，正在觀看賽事轉播的觀眾在比賽快結束、兩隊仍僵持在1比1時，信心滿滿地轉過啤酒瓶身，說出「我覺得會是2比1」後，賽事轉播馬上傳出選手進球捷報。

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不僅如此，廣告中設定的進球時間89分27秒，與南韓對葡萄牙的最後進球時間90分27秒只相差一分鐘，也讓南韓網友大呼不可思議。

這部廣告影片因此被網友稱為「南韓挺進16強聖地」，紛紛到影片下留言朝聖，祈禱南韓隊今年會像廣告一開始提到的2002年挺進世界盃4強。截至4日晚上8時，影片點閱率已突破22萬。

此外，世界盃熱潮帶動南韓啤酒、炸雞、外送銷售量翻倍，舉辦街頭應援活動的光化門廣場鄰近商家也大大受惠。南韓最大通訊軟體KAKAO TALK也趁勢推出世界盃專屬開放聊天室服務，不必加好友就能透過通訊軟體與各地球迷暢聊。

不過，相較CASS廣告神預測，KAKAO配合世足推出的「加油南韓」貼圖使用期限卻只有15天，在活動第一天下載的貼圖從今天起開始失效，被民眾吐槽看衰南韓隊。

韓媒「每日經濟」報導，KAKAO官方表示，這次貼圖活動規模達到一般貼圖活動的2倍，在使用者的熱情支持下決定延長貼圖使用期限。

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