T1》愛禮狂轟56分破聯盟記錄！ 台啤英熊主場勝獵鷹

愛禮（Cleanthony Early）飆破T1聯盟新紀錄的56分。（T1提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣啤酒英熊職業籃球隊今（4）日於天母體育館主場迎戰首度來訪的臺南台鋼獵鷹，靠著愛禮（Cleanthony Early）飆破T1聯盟新紀錄的56分以及隊長「小安」蔣淯安第四節球隊落後時個人獨拿11分接管比賽，終場台啤英熊就以112比108擊敗獵鷹。

台啤英熊球團今日舉行「全綠換」交換禮物主題週，英熊球員及小調啤們精心準備了許多有趣的禮物送給入場球迷，更邀請到中華職棒人氣球星拿莫．伊漾換上歌手身分舉行賽前演唱會。拿莫．伊漾在本周四面對台鋼雄鷹的熱身賽中擊出2分打點全壘打，帶領味全龍取得勝利，今天也將這股氣勢帶回天母，帶領好鄰居也能對台鋼取勝。

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台啤英熊昨日面對特攻苦吞敗仗，大勝（Branden Dawson）及朱億宗今天也因傷未出賽，但台啤靠著愛禮火燙的手感還是在前三節一路領先對手。第四節獵鷹隊擺出雙塔，阿修羅（Robert Upshaw III）及德古拉（Samuel Deguara）聯手肆虐禁區，獵鷹反倒超前比數甚至一度拉開領先到8分。還好隊長蔣淯安跳出來接管比賽，在球隊落後時連拿11分也幫助球隊回到戰局。第四節剩下最後24秒兩隊還以108比108平手，關鍵時刻蔣淯安抓下進攻籃板放進超前分，而獵鷹最後反擊機會反被愛禮關鍵抄截，並給到李啓瑋上籃奠定勝基，最後台啤就以112比108擊敗獵鷹。

蔣淯安第四節個人獨拿11分接管比賽。（台啤英雄提供）

本場比賽愛禮刷新T1聯盟得分紀錄拿下56分，並有7助攻和5籃板，賽後他表示：「回到休息室才知道自己破了紀錄，但比起破紀錄更開心的是拿下勝利，感謝隊友及教練團的信任。」今天拿下19分並傳出5次助攻的蔣淯安也提到：「在賽前就知道獵鷹可能會擺出雙塔，雖然籃板數不及對方但我們仍盡力拚搶，也有針對雙塔演練戰術，很開心可以在主場球迷面前守住勝利。」而被問到今天破紀錄的愛禮，小安也提到：「去年面對到他就知道他能力非常好，進攻很有侵略性。希望他可以更快融入戰術，並且維持現在這個情緒管理狀況。」

結束本場比賽後，台啤英熊也結束了今年度所有主場賽事。下次主場賽事則要來到2023年1月1、2日，屆時將再度面對臺南台鋼獵鷹及新北中信特攻，購票可至FamiTicket全網購票網。

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