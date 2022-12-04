晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》愛禮狂轟56分破聯盟記錄！ 台啤英熊主場勝獵鷹

2022/12/04 20:54

愛禮（Cleanthony Early）飆破T1聯盟新紀錄的56分。（T1提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣啤酒英熊職業籃球隊今（4）日於天母體育館主場迎戰首度來訪的臺南台鋼獵鷹，靠著愛禮（Cleanthony Early）飆破T1聯盟新紀錄的56分以及隊長「小安」蔣淯安第四節球隊落後時個人獨拿11分接管比賽，終場台啤英熊就以112比108擊敗獵鷹。

台啤英熊球團今日舉行「全綠換」交換禮物主題週，英熊球員及小調啤們精心準備了許多有趣的禮物送給入場球迷，更邀請到中華職棒人氣球星拿莫．伊漾換上歌手身分舉行賽前演唱會。拿莫．伊漾在本周四面對台鋼雄鷹的熱身賽中擊出2分打點全壘打，帶領味全龍取得勝利，今天也將這股氣勢帶回天母，帶領好鄰居也能對台鋼取勝。

台啤英熊昨日面對特攻苦吞敗仗，大勝（Branden Dawson）及朱億宗今天也因傷未出賽，但台啤靠著愛禮火燙的手感還是在前三節一路領先對手。第四節獵鷹隊擺出雙塔，阿修羅（Robert Upshaw III）及德古拉（Samuel Deguara）聯手肆虐禁區，獵鷹反倒超前比數甚至一度拉開領先到8分。還好隊長蔣淯安跳出來接管比賽，在球隊落後時連拿11分也幫助球隊回到戰局。第四節剩下最後24秒兩隊還以108比108平手，關鍵時刻蔣淯安抓下進攻籃板放進超前分，而獵鷹最後反擊機會反被愛禮關鍵抄截，並給到李啓瑋上籃奠定勝基，最後台啤就以112比108擊敗獵鷹。

蔣淯安第四節個人獨拿11分接管比賽。（台啤英雄提供）

本場比賽愛禮刷新T1聯盟得分紀錄拿下56分，並有7助攻和5籃板，賽後他表示：「回到休息室才知道自己破了紀錄，但比起破紀錄更開心的是拿下勝利，感謝隊友及教練團的信任。」今天拿下19分並傳出5次助攻的蔣淯安也提到：「在賽前就知道獵鷹可能會擺出雙塔，雖然籃板數不及對方但我們仍盡力拚搶，也有針對雙塔演練戰術，很開心可以在主場球迷面前守住勝利。」而被問到今天破紀錄的愛禮，小安也提到：「去年面對到他就知道他能力非常好，進攻很有侵略性。希望他可以更快融入戰術，並且維持現在這個情緒管理狀況。」

結束本場比賽後，台啤英熊也結束了今年度所有主場賽事。下次主場賽事則要來到2023年1月1、2日，屆時將再度面對臺南台鋼獵鷹及新北中信特攻，購票可至FamiTicket全網購票網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。