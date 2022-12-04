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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》到底在寫什麼？日本主帥的「死亡筆記本」引發關注

2022/12/04 20:35

日本主帥森保一的「死亡筆記本」引發關注。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕日本隊在小組賽接連扳倒德國、西班牙兩大強權，寫下在「死亡之組」搶到分組第1晉級16強的驚奇劇本，如今54歲主帥森保一在場邊記筆記的畫面引發關注，因為他在對西班牙記完筆記後的30秒日本就進球，而後更成功扭轉戰局，日媒形容已在海外引發「死亡筆記本」（Death Note）話題。

日媒ABEMA TIMES今天報導，森保一在率領日本擊敗德國和西班牙後，他的筆記本開始受到各國足球媒體和球迷的關注，好奇他「到底在寫什麼」？事實上，記筆記是森保一的習慣，不管是在練習、比賽，甚至記者會上，他一有想法就會寫在筆記裡。

對於日本球迷來說，他們很清楚森保一的這個習慣，知道他在比賽中會快速記下比賽流程和事件發生的時間段，上半場結束後，就會在中場休息和球員分享，並應用到之後比賽。

但到了海外，球迷和媒體就有無限想像空間，也開始將這本筆記和日本知名漫畫《死亡筆記本》連想在一起，還出現像是「寫在森保一監督筆記裡的球隊，會不會被淘汰？」的玩笑話。因為這部由日本集英社推出的懸疑漫畫，後來還改編成動畫、電視劇、電影的人氣作品，就是講述通過死亡筆記抹殺罪犯的故事。

尤其是小組賽最後一戰對西班牙，森保一的筆記本更讓球迷留下深刻印象，因為日本隊上半場以0：1落後，他在下半場哨音響起沒多久，就先拿出筆，然後開始記筆記，結果30秒過後，堂安律就在第48分鐘踢進追平分，3分鐘後田中碧就踢進致勝球。報導指出，或許只是偶然，但時機點太剛好，球迷比喻成漫畫也不無道理。

日本在明晚11點16強賽，將迎戰克羅埃西亞，要問鼎森保一在開打前就設下的8強目標。

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