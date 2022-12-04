世足》日本獲勝機率僅26％！ 數據網站點出關鍵人物

板倉滉與堂安律（右）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本即將在台灣時間明天晚上11點於世界盃足球賽16強對陣強敵克羅埃西亞，數據網站《Opta》撰文提到兩隊的重點球員，並給出他們在正規時間獲勝的機率。

《Opta》點出，堂安律會是日本與克羅埃西亞一戰的重點球員，因為日本今年所踢進的4分中，有3分是替補球員所踢進，其中堂安律踢進2球。數據指出，在單一世界盃的賽事當中，替補球員踢進至少3球僅發生過三次，分別是2014年的許爾勒（Andre Schurrle，3球，德國）、1990年的米拉（Roger Milla，4球，喀麥隆）與1982年的奇斯（Laszlo Kiss，3球，匈牙利），堂安律有機會寫下歷史。

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而克羅埃西亞的關鍵球員，《Opta》認為不是「魔笛」莫德里奇（Luka Modric），而是前鋒佩里希奇（Ivan Perisic） ，文中指出，儘管克羅埃西亞有著堅強的中場球員莫德里奇、科瓦西奇（Mateo Kovacic）與布羅佐維奇（Marcelo Brozovic），但他們的進攻卻不是世界前段班的等級。

佩里希奇（右）。（資料照）

33歲的前鋒佩里希奇在克羅埃西亞已經在重大賽事為球隊合計踢進9球，與傳奇前鋒蘇克（Davor Suker）並列隊史第一，且他在歐國盃與世界盃生涯合計7顆進球，在本屆世界盃已經有5記射門，沒有任何克羅埃西亞球員能夠比他還要多。他的進攻對克羅埃西亞來說將會相當重要。

《Opta》提到，明天一戰是兩隊第三次在世界盃交手，上次兩隊在2006年交手踢平，1998年日本以0：1輸球，都是在小組賽，因此此役也會是2隊首度在淘汰賽交鋒。而根據《Opta》的資料指出，日本在正規時間贏球的機率僅26%，克羅埃西亞則高達46.1%，也《Opta》點出兩隊打到延長賽的話並不令人驚訝，因為機率為27.9%。

《Opta》數據分析日本與克羅埃西亞兩隊在16強正規時間晉級的機率。（圖片取自Opta）

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