晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》日本獲勝機率僅26％！ 數據網站點出關鍵人物

2022/12/04 21:47

板倉滉與堂安律（右）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本即將在台灣時間明天晚上11點於世界盃足球賽16強對陣強敵克羅埃西亞，數據網站《Opta》撰文提到兩隊的重點球員，並給出他們在正規時間獲勝的機率。

《Opta》點出，堂安律會是日本與克羅埃西亞一戰的重點球員，因為日本今年所踢進的4分中，有3分是替補球員所踢進，其中堂安律踢進2球。數據指出，在單一世界盃的賽事當中，替補球員踢進至少3球僅發生過三次，分別是2014年的許爾勒（Andre Schurrle，3球，德國）、1990年的米拉（Roger Milla，4球，喀麥隆）與1982年的奇斯（Laszlo Kiss，3球，匈牙利），堂安律有機會寫下歷史。

而克羅埃西亞的關鍵球員，《Opta》認為不是「魔笛」莫德里奇（Luka Modric），而是前鋒佩里希奇（Ivan Perisic） ，文中指出，儘管克羅埃西亞有著堅強的中場球員莫德里奇、科瓦西奇（Mateo Kovacic）與布羅佐維奇（Marcelo Brozovic），但他們的進攻卻不是世界前段班的等級。

佩里希奇（右）。（資料照）

33歲的前鋒佩里希奇在克羅埃西亞已經在重大賽事為球隊合計踢進9球，與傳奇前鋒蘇克（Davor Suker）並列隊史第一，且他在歐國盃與世界盃生涯合計7顆進球，在本屆世界盃已經有5記射門，沒有任何克羅埃西亞球員能夠比他還要多。他的進攻對克羅埃西亞來說將會相當重要。

《Opta》提到，明天一戰是兩隊第三次在世界盃交手，上次兩隊在2006年交手踢平，1998年日本以0：1輸球，都是在小組賽，因此此役也會是2隊首度在淘汰賽交鋒。而根據《Opta》的資料指出，日本在正規時間贏球的機率僅26%，克羅埃西亞則高達46.1%，也《Opta》點出兩隊打到延長賽的話並不令人驚訝，因為機率為27.9%。

《Opta》數據分析日本與克羅埃西亞兩隊在16強正規時間晉級的機率。（圖片取自Opta）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。