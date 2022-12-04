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世足》不屑「8000萬德國人要瘋了」 本田圭佑一句神回破11萬按讚

2022/12/04 22:41

三笘薰救球一幕讓德國球迷心碎。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本在E組小組賽以2比1逆轉擊敗西班牙，其中關鍵VAR的判決引起熱議，利物浦傳奇，英國名將索內斯（Graeme Souness）就表示，該判決會讓8000萬名德國人瘋狂，而昨天日本國腳本田圭佑就引述該則報導做出評論，至今有超過11萬人按讚。

先前索內斯評論三笘薰把接近出界的球給救回去，再傳給田中碧射門破網的畫面指出，有8000萬名德國人要瘋了，等待一張顯示沒有出界的照片。並指出如此具有爭議的事情，為什麼國際足總（FIFA）卻不給他們看。

而之所以索內斯會這麼說，是因為日本最終在這個爭議判決過後以2：1逆轉西班牙，以小組第一的姿態，與小組第二的西班牙攜手晉級16強淘汰賽，而另一地的德國只能眼睜睜地看著。

而本田圭佑則在引述該報導時說道：「不要輸了就在那邊大吼大叫的，結果也不會改變。」該則貼文至今已經有超過11.7萬網友按喜歡，還有一萬則轉推與破1600則的引用。有網友就分享日本贏球後的休息室畫面問本田有沒有看過，影片中長友佑都對著球員們大喊「BRAVO」。

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