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PLG》攻城獅外線手感冰冷吞敗 林冠綸：下週將失去的討回來

2022/12/04 22:02

特壞本場比賽攻下22分12籃板4助攻 可惜未能幫助球隊取勝。（攻城獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕新竹街口攻城獅「獅黑召集令」主題日第二戰，吸引4,062位獅紫軍進場獅吼。上半場攻城獅即因命中率偏低而陷入苦戰，最多曾落後至15分。末節，攻城獅靠著蕭順議、特壞、曾柏喻連續得分，將分差縮小至4分，可惜依舊難擋對手猛攻，終場攻城獅以80：94吞敗，攻城獅將於12月10日下午兩點半在客場再度對戰桃園璞園領航猿。

特壞今日搭配辛巴出戰，攻下22分12籃板4助攻，可惜未能幫助球隊取勝，特壞表示：「本週末對戰夢想家與領航猿，對手都展現高強度的防守，今天我嘗試積極進攻籃筐，但實在錯失太多投籃，但這賽季有40場比賽，我們下週會做足準備再次對戰領航猿！」

儘管攻城獅吞敗，林冠綸總教練賽後依舊給予所有球員肯定，「今天所有上場的球員依舊果斷出手，只是我們命中率偏低，但對手命中率高。」本場比賽為攻城獅本週的第三戰，林冠綸總教練也直言：「或許是受到體能影響，球員在場上較難展現應有的防守強度與投籃命中率，下週我們會將本週失去的東西討回來。」

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