世足》「抱歉，Football贏了」 荷蘭首相賽後挖苦美國總統

荷蘭擊敗美國。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕荷蘭16強戰3：1淘汰美國，在卡達世界盃面子、裡子雙贏，荷蘭首相呂特（Mark Rutte）賽後不忘挖苦一下美國總統拜登（Joe Biden），在推特轉發其貼文寫著：「抱歉Joe，是Football贏了。」並附上眨眼符號，可說酸度爆表。

歐洲、美國對於足球的稱呼有別，前者為Football，後者則是Soccer，美國人認為Football指的是美式足球。先前B組預賽，美國強碰英格蘭，就有「三獅軍團」球迷喊話，要讓美國見識何謂「Football」，一度引發雙方陣營互嗆。對陣荷蘭前夕，拜登特地於推特發布影音，越洋鼓勵自家球員，只見他站在白宮花園雙手拿著足球，與正在杜哈球場的美國球星亞當斯（Tyler Adams）遙相呼應，「這叫Soccer，加油美國！你們做得到！」叫陣意味十足，也讓歐洲球迷聽起來頗為刺耳。

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只是老字號「橘衣軍團」技高一籌，第7度挺進8強，也讓呂特找到機會，對著全世界最強大國家領導者搞幽默，而隨著年輕的「星條部隊」出局，本屆Football與Soccer之爭也可望暫告段落。

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