T1》歐尼爾向魔獸霍華德公開道歉：「我再也不會傷害你了」

霍華德。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕前NBA超級球星霍華德（Dwight Howard）加盟T1職籃桃園雲豹後，除了在台灣刮起「魔獸旋風」，更意外與NBA傳奇名將「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）隔空摃上，如今大歐公開道歉：「我再也不會傷害你了。」讓這場中鋒的場外戰爭可望平息。

籃球名人堂球星歐尼爾日前在直播節目中，猛酸霍華德在台灣拚出亮眼數據，其實根本沒什麼了不起，還嘲諷他是在「養老健身聯盟打球」，甚至說出「他的對手只有5呎8吋（約173公分），拿30幾分是應該的。」等惡毒言論，引發國內外球迷熱議；霍華德不甘示弱，也透過直播向歐尼爾喊話，要他也來台灣打球嘗試，使得雙方梁子越結越深。

請繼續往下閱讀...

據美媒《thesportsrush》報導，美國感恩節週末過後，原本態度強硬的歐尼爾卻有戲劇性轉變，原來他回家陪母親露西兒（Lucille O'Neal）吃晚飯時，被狠狠數落一番，因此大歐先向《The Big Podcast》節目聯合主持人特娜（Nischelle Turner）、亞當斯（Spice Adams） 道歉，因為他沒在感恩節這重要子日打電話致意，甚至還說：「昨天我因為惹霍華德而被媽媽責罵。所以，霍華德先生，我欠你一個道歉，我再也不會傷害你的感情了。」

歐尼爾。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法