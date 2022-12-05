世足》強！姆巴佩攻進兩球領軍 法國擊敗波蘭挺進8強

法國姆巴佩。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕衛冕軍法國今在世界盃16強戰碰上波蘭，吉魯在上半場率先進球，當家球星姆巴佩在下半場兩度破門，率隊以3：1擊敗波蘭，順利挺進8強。

法國在小組賽擊敗澳洲、丹麥，但最後一戰練兵意外不敵突尼西亞，以2勝1負、分組第一晉級淘汰賽。波蘭方面，取得1勝1和1負和墨西哥比較淨勝球後，以分組第二挺進16強。

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法國和波蘭隊史僅在世界盃交手過一次，由波蘭拿下勝利，但這場比賽已是1982年的季軍戰。

法國和波蘭此仗都擺出4-5-1的陣型，上半場兩隊控球率相去不遠，法國為47%、波蘭則是42%，雙方互有攻勢，法國有9次射門、5次射正。在第44分鐘時，法國吉魯（ Olivier Giroud）在禁區接獲姆巴佩（ Kylian Mbappe）助攻，起腳射門得分，法國在上半場結束取得1：0領先。

下半場兩軍一度僵持，落後的波蘭幾度兵臨城下，但無法攻破法國球門，在第74分鐘時，由於波蘭球員來不及回防，讓法國取得絕佳攻擊機會，姆巴佩在接獲隊友傳球後，穩穩起腳射門，本屆第4顆進球入袋，助隊取得2：0領先。

落後的波蘭越踢越急躁，失誤相對增加，加上姆巴佩在傷停補時又攻進一球，徹底宣判波蘭死刑。雖然最後關頭法國隊出現手球，讓波蘭獲得12碼罰球機會，一哥萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）穩穩攻進，踢進本屆第2顆進球，但也無法改變戰局。

法國今天擊敗波蘭後，為隊史第9度闖進8強，接下來將遭遇英格蘭和塞內加爾的勝方。

法國姆巴佩。（歐新社）

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