民俗體育競技》太會扯！苗栗後龍國小完成隊史8連霸

後龍國小三年級臨時遞補的蕭丞恩（中）在大哥之間顯得嬌小。（大會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕111學年度全國各級學校民俗體育競賽，4日上午在台南大學舉行開幕典禮，體育署副署長洪志昌肯定這項連三年參賽人數都破7000人的比賽，已成為民俗體育的標竿。今天進行最後一天決賽，苗栗後龍國小再於扯鈴國小男、女團體賽拿下特優，也是隊史「8連霸」。下午登場「冠軍中之冠軍」的菁英賽，後龍國小男女隊也擊敗對手，完成菁英賽「4連霸」，是今年比賽表現最亮眼的學校。

全國各級學校民俗體育競賽繼上上週吳鳳科大10項比賽後，12月2日至4日移師台南大學進行最後4項比賽。上午的開幕典禮，台南大學校長黃宗顯歡迎全國各校民俗體育菁英與賽，除洪志昌副署長之外，金門縣政府社會處處長董燊專程飛來探望自己的子弟兵。他強調，金門發展民俗體育已成「一條鞭」系統，國小在金鼎國小、國中在金寧和湖埔國中、高中在金門高中，每年飛來參加比賽的選手都有不錯的成績，今天下午的扯鈴菁英賽就有國小花式團體女子甲組、國中競速男、女團體3隊參賽，國男競速還拿下金質獎，另在跳繩國中花式個人賽由何晟煒拿下金質獎，顯見近幾年的推廣成效。

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最後一天登場的比賽有武陣、陀螺、扯鈴和跳繩等4項，陀螺賽場參賽隊數和選手均不多，10項指定項目的登上月球和火星，要把陀螺打到10和15公分的陀螺架上，很多選手失去準頭，陀螺飛到天王星和海王星，雲深不知處。

武陣宋江陣只有歸南、內門和高雄茄定國小3隊參賽，小傢伙在場內武得舞舞生風，大人在旁看得津津有味，最後由茄萣在地「四姓角」賜福宮三代老教頭郭文賓出錢出力義務指導的茄萣國小獲得特優獎。

今年報名人數達1700人的扯鈴完成最後一天各組比賽，來自苗栗的後龍國小，包括畢業仍由學校「售後服務」代訓的維真國中、苗中、苗農等畢業校友，組成1支多達60人的代表隊，共報名56個項目，獲得55個特優（前3名），1個優等，值得一提的國小花式團體男、女甲組，以令人目不暇給又眼花潦亂的拋鈴技術，結合力、美、巧的舞台展現，完成隊史「8連霸」。

這項比賽從98年起增設菁英賽，從一些組別選出前兩名特優進行最後PK，獲勝即為這項比賽的總冠軍。下午率先登場的國小花式團體賽男女組，後龍國小男子隊，行前一位主力選手骨折，臨時徵調3年級的蕭丞恩遞補，小不點參雜在5、6年級選手之間顯得很迷你，但他藝高人擔大，臨危授命仍不負眾望，在旁的學務主任洪及仁表示，老師和教練都緊張兮兮，但蕭丞恩心臟夠大顆，表現中規中矩，學校能擊敗台南市麗湖國小留下金質獎杯，蕭丞恩功不可沒，也是隊史菁英賽「4連霸」。

後龍國小女子組也在女團花式擊敗金門金鼎國小拿下金質獎。稍後，集中在後龍國小團訓的維真國中在國中競速團體女子組擊敗金寧國中獲金質獎。另外在國中雙人賽部分，維真國中男隊郭建亨、陳博強和女隊陳巧姍、杜曼禎分別擊敗新北中平國中和台北木柵國中拿下金質獎。昨天後龍「扯鈴團」共在菁英賽拿下5項金質獎，是今年表現最優團隊。

另外，以後龍「扯鈴團」3級選手為主力的苗栗縣扯鈴代表隊，已在兩年一次的全民運動會，女子隊獲團體「3連霸」，男子隊獲「2連霸」，苗栗儼然已成為台灣的扯鈴大縣。扯鈴其它各組比賽成績如下：大專個人賽男子組台北市大張駿煌、女子組台北市大阮梓瑜。

跳繩選7組舉行菁英賽，國小花式雙人賽由竹林國小游力羽和林芷荺獲金質獎。小男花式個人賽台中瑞城國小杞宥廷。小女花式個人賽台中大楊國小江渝睫。國小花式團體賽混合組宜蘭竹林國小。國中花式雙人賽女子組台北弘道國中吳昀芸、傅靖雯。國中花式個人賽女子組台中光德國中白家菱。

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