桌球》台灣隊U19女團8強夢 毀在15歲的台美混血兒「伊」手上

台美混血的陳伊依，貢獻兩點勝利，帶領美國隊擊敗台灣隊，闖進世青U19女團八強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕2022年世界青少年桌球錦標賽昨天在突尼西亞登場，3個月前才奪下亞青銀牌的台灣隊，在U19女子團體賽16強戰，意外以2:3敗給台美混血美少女陳伊依（Sally Moyland）領軍的美國隊，無緣晉級8強。

由兩名成人國手蔡昀恩、黃愉偼和黃淨嘉組成的台灣隊，在今年亞青連退印度、日本，直到決賽才敗給中國隊，勇奪銀牌。

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這次世青賽由原班人馬再度上陣，不料首戰就踢到鐵板，打頭陣的黃愉偼鏖戰5局才以3:2驚險擊退世界排名103的賈莉。

第二點則由世界排名168的「小辣椒」蔡昀恩對決世界排名306的陳伊依，年僅15歲的陳伊依近幾年都在台灣訓練、升學，今年初還獲得19歲青少年國手第二名，並和國泰女桌隊簽約。

年初的19歲青少年國手選拔賽，蔡昀恩在冠軍戰以3:2逆轉陳伊依，拿下第一名，但這回陳伊依做足準備，以3:0完成甜蜜復仇，也為美國隊扳回一城。

第三點對抗，黃淨嘉克服局數0:2落後，以3:2逆轉柯欣怡，幫助台灣隊再度超前。但上個月剛摘下全國錦標賽女單冠軍的黃愉偼，在第四點以1:3不敵陳伊依，兩軍再度戰成平手。

決勝第五點，蔡昀恩又以0:3不敵賈莉，台灣隊晉級夢碎，美國隊在8強將遭遇中國隊。

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