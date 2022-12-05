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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》姆巴佩的極速傳說好狂 能追上「牙買加閃電」波爾特嗎？

2022/12/05 02:44

法國姆巴佩。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕法國今天以3：1擊敗波蘭，取得2022年世界盃足球賽8強門票，姆巴佩（Kylian Mbappe）獨進兩球無疑是最大功臣，而最讓人嘖嘖稱奇的正是他在場上飛快的速度，球場畫面秀出的最快時速達35公里/小時。

23歲的姆巴佩擁有一雙飛毛腿，在場上如閃電般穿梭，讓對手望塵莫及，而波蘭前鋒米利克（Arkadiusz Milik）賽前就說，要箝制姆巴佩很難，他打趣地說，可能還得搬出機車，才能跟上他的速度。

在法國今天與波蘭之戰，姆巴佩也火力全開，在場上的衝刺速度達每小時35公里，若將此速度放在田徑場，或許更能看出姆巴佩的極速傳說有多猛，「牙買加閃電」波爾特（Usain Bolt）在2009年創下100公尺跑出9秒58的世界紀錄，換算成時速每小時37.58公里。

姆巴佩的速度也是他進攻最大武器，今天對波蘭就在邊路發起攻勢，讓波蘭嚇出冷汗，而他也在第74分鐘跟91分鐘踢進兩球，本屆世界盃已經踢進5球，生涯有9顆進球，超越梅西（Lionel Messi ）和C.羅納度（Cristiano Ronaldo ）的8顆。

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