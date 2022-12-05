世足》英格蘭「雙獅大戰」3：0塞內亞爾 8強將對上衛冕軍法國

英格蘭隊長凱恩。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2022年卡達世界盃足球賽16強淘汰賽上演「雙獅大戰」，英格蘭靠著韓德森（Jordan Henderson）、凱恩（Harry Kane）和薩卡（Bukayo Saka）都有進球，「三獅軍團」以3：0力退「特蘭加雄獅」塞內加爾，8強對手將是衛冕軍法國。

英格蘭第16次參賽，世界盃最佳成績是1966年的冠軍，上屆拿到第四名，本屆矢志重返榮耀，以2勝1和的分組第一之姿晉級，今天對上首次碰頭的塞內加爾，他們只踢過3次世界盃，2002年曾闖進8強。

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塞內加爾在開賽時有較多攻勢， I.恩迪耶（Iliman Ndiaye）在第32分鐘於禁區左側勁射，但這次具有威脅的射門被英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）用手擋下。

英格蘭韓德森。（路透）

但英格蘭的把握度更高，一次巧妙的團隊配合，由貝林漢姆（Jude Bellingham）在禁區左側接球後，橫傳給中路的韓德森（Jordan Henderson），以一記推射率先攻破大門。

英格蘭之後攻勢不斷，貝林漢姆在中路推進後分球給福登，他再傳給上屆的金靴獎得主凱恩，讓凱恩在第48分鐘單刀破門，這也是他本屆的第一顆進球，助隊在半場踢完以2：0領先塞內加爾。

換邊再戰，福登（Phil Foden）橫傳，薩卡（Bukayo Saka）在第57分鐘推射破門，這也是他本屆個人第3顆進球，而英格蘭取得3球領先後幾乎鎖定勝局，在65分鐘左右陸續換下主力，塞內亞爾還是沒能有所突破，勝負就此底定。

英格蘭8強將對上法國，法國在16強以3：1力退波蘭，這場比賽將在12月11日凌晨3點展開。塞內加爾止步16強，已優於上屆止步小組賽的成績。

英格蘭薩卡。（路透）

英格蘭慶祝進球。（路透）

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