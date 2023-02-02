晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》味全龍也有「字母哥」 歐晉改名理由令人噴飯

2023/02/02 15:57

味全龍歐晉改名「瑪仕革斯．俄霸律尼」。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕新一代「字母哥」降臨味全龍！龍隊一壘手歐晉去年底改成原住民姓名「瑪仕革斯．俄霸律尼（Masegesege Abalrini）」，一連串落落長，唸起來非常拗口，隊友曾陶鎔直呼，「你根本就是字母哥嘛！」

NBA公鹿隊球星亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）因名字一長串，而有「字母哥」封號，如今龍隊也有專屬字母哥。

龍隊吉力吉撈．鞏冠、拿莫．伊漾都用原住民姓名登錄，現在歐晉也跟進，為什麼呢？他解釋，「改名不是為了改運，是因為去年底小宋（統一獅投手宋文華）問我要不要改成原住民姓名，我說好啊，就利用放假時間去改。」

改完名之後歐晉直呼後悔，「筆劃太多了啦，很難寫耶！」他解釋，「俄霸律尼」是家族姓氏，「瑪仕革斯」則是他的名字，「後來我叫小宋也去改名，他竟然說不要。」

歐晉去年雖未在一軍亮相，不過總教練葉君璋認為他在二軍表現不錯，今年可望在一軍獲得出賽機會；歐晉表示，雖然打擊和守備都有進步，但各方面都還要再加強，才能有更多一軍出賽機會。

2009年威廉波特少棒賽歐晉和宋文華打響名號，後來是否受盛名所累？歐晉強調不會，畢竟已是過去式，也習慣了，他笑說，「反正前面還有小宋（頂著）。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。