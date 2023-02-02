中職》味全龍也有「字母哥」 歐晉改名理由令人噴飯

味全龍歐晉改名「瑪仕革斯．俄霸律尼」。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕新一代「字母哥」降臨味全龍！龍隊一壘手歐晉去年底改成原住民姓名「瑪仕革斯．俄霸律尼（Masegesege Abalrini）」，一連串落落長，唸起來非常拗口，隊友曾陶鎔直呼，「你根本就是字母哥嘛！」

NBA公鹿隊球星亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）因名字一長串，而有「字母哥」封號，如今龍隊也有專屬字母哥。

請繼續往下閱讀...

龍隊吉力吉撈．鞏冠、拿莫．伊漾都用原住民姓名登錄，現在歐晉也跟進，為什麼呢？他解釋，「改名不是為了改運，是因為去年底小宋（統一獅投手宋文華）問我要不要改成原住民姓名，我說好啊，就利用放假時間去改。」

改完名之後歐晉直呼後悔，「筆劃太多了啦，很難寫耶！」他解釋，「俄霸律尼」是家族姓氏，「瑪仕革斯」則是他的名字，「後來我叫小宋也去改名，他竟然說不要。」

歐晉去年雖未在一軍亮相，不過總教練葉君璋認為他在二軍表現不錯，今年可望在一軍獲得出賽機會；歐晉表示，雖然打擊和守備都有進步，但各方面都還要再加強，才能有更多一軍出賽機會。

2009年威廉波特少棒賽歐晉和宋文華打響名號，後來是否受盛名所累？歐晉強調不會，畢竟已是過去式，也習慣了，他笑說，「反正前面還有小宋（頂著）。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法