中職》感念建民學長 王梓安帶著「魔法」到台鋼測試

王梓安。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕去年季後遭到中信兄弟釋出，32歲投手王梓安在王建民的引薦下赴美國佛州棒球學校見習一個月，他在返台後接到台鋼雄鷹的測試邀請，除了感念建仔過去不藏私的分享，也希望能讓所學在台鋼發光。

王梓安是在2013年季後選秀獲兄弟第4指名，但近年在一軍出賽不多，去年更因手肘受傷只在二軍出賽8場後就在養傷，季後遭到釋出，如今則出現在台鋼春訓營，等待再起機會。王梓安是在前天向台鋼報到，今天則進牛棚練投20顆，他表示在接到測試通知時已告訴球團目前仍在復健，最快要到月底才能實戰。

請繼續往下閱讀...

揮別黃衫兄弟後，王梓安赴美學習，他表示雖然自己是在失業狀態，但仍想再去進修學習，看看別人是怎樣訓練，他更感謝兄弟二軍教練王建民的引薦，「真的很感謝建民學長，在我受傷期間，他帶著我復健，也跟我分享很多。」王梓安透露，兩人時常在屏東園區耗到晚上7、8點，「有時候我夜訓，他還跑過來看。」

有「魔法學校」之稱的佛州棒球學校，過去曾助王建民重返大聯盟，如今他也分享給王梓安，希望「魔法」能夠再次降臨。王梓安表示獲益良多，去的第一個星期覺得感覺太棒了，跟在台灣的感覺完全不同，「他們會給我一些方法和技巧，會讓你感覺自己原本只有30%的能力，突然進步到50%。」

不過也因求好心切，王梓安在美國的第二週訓練手肘出現發炎現象，但所幸在對方的協助下，第3、4週的狀況持續進步，也讓他在過年前返台後只短短休息兩天，就立刻開始恢復訓練，目前希望努力調整到位，獲得台鋼的青睞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法