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經典賽》「對中國派今永、南韓交給山本」日本隊前教練有不同策略

2023/02/02 17:17

日本隊兩大王牌大谷翔平（左）、達比修有。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在下月點燃戰火，日本陣中坐擁強投大谷翔平、達比修有等人，輪值會如何安排引發各界矚目，日本隊前戰術教練今天給出不同看法。

先前有日本媒體推測，日本經典賽首戰面對中國將推出大谷翔平、對決南韓派出達比修有，兩人的休息時間剛好能夠應付之後8強戰，日媒《J-CAST》今邀請前日本國家隊戰術教練橋上秀樹預測本屆先發投手，他認為面對中國是今永昇太、對決南韓派出山本由伸，與捷克的比賽則交給「令和怪物」佐佐木朗希。

橋上指出，第一輪最重要的比賽是對韓國一戰，應該派山本上場，今永在去年熱身賽擔任先發表現不錯，看起來很適應WBC的用球，無論是經驗或心態上，面對中國應該排今永就可以，「佐佐木因為國際賽經驗少，要避免會有較大壓力的首戰。」

至於面對澳洲，橋上認為，根據前三場比賽的結果會有不同策略，如果3連勝可以讓需要調整的投手或沒有上場機會的投手先發。

至於達比修有與大谷翔平則要押在非贏不可的8強戰，橋上提出「雙先發」策略，先讓達比修有先發，接著再讓「2號先發」大谷翔平登板，「雖然不知道兩人能投到幾局，但如果比分拉開，就會讓兩人盡早下場，為美國的比賽做準備。」

橋上的四強戰人選是山本由伸、若晉級決賽將推出佐佐木，他指出，因為都是背水一戰，就先讓山本上場，若晉級決賽，達比修與大谷翔平就能在牛棚應戰。

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