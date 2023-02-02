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中職》「沒球打才是壞事」 神全改披獅袍大師兄直說好事

2023/02/02 16:23

林智勝。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕前富邦悍將左打林益全去年季後未被列入60人保留名單，獅隊出手網羅，新球季華麗轉身成為「統一神全」，有同樣經歷的味全龍「大師兄」林智勝認為這是好事，「有球打都不會是壞事，沒球打才是壞事。」

前年球季結束林智勝主動向中信兄弟提出不要列入60人保留名單，藉此尋求到其他球隊發展的機會，後來龍隊網羅，去年他繳出3成打擊率、10轟、62分打點的亮眼成績單回報球團知遇之恩。

林智勝坦言，林益全轉戰統一獅他一點都不會感到意外，沒有發揮空間，本來就要去尋找有發揮空間的球隊，這很正常，只是以前大家都認為，一個球員生涯要待在同一支球隊才算忠心，如果到後面沒有發展空間，球隊又願意讓你離開，這樣對球員才是好的。

林智勝指出，每年有很多新的選手不斷進來，球隊願意讓你出去尋找機會，這才是正常模式，這在國外很正常，台灣是這1、2年才開始的。

林益全改披獅袍能否谷底反彈值得關注，林智勝說，「感謝味全教練團重用，不過自己要有成績，教練才會用你，不可能沒成績還硬要用你，球隊有戰績壓力，這是現實面。」

褪下黃衫改披龍袍，林智勝表示，轉隊後激發他的熱情，在球場上更專注、更努力，「昨天跑完體能劉教練（春訓客座教練劉榮華）跟我講說，『智勝，還可以被操很幸福!』你要當球員才可能被操，要珍惜場上每一分鐘，年輕人可能沒有那個感受，但像我被操很開心。」

林益全轉戰統一獅。（球團提供）

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