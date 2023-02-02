晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

MLB》基特曾穿金色丁字褲打球？ 洋基隊長受訪分享趣聞

2023/02/02 21:32

基特。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基傳奇球星基特（Derek Jeter）在遇到低潮時如何改運？他近日在上知名節目《The Tonight Show》參與名為真實懺悔的橋段時，透露了這段罕為人知的故事。

真實懺悔橋段會有兩個信封，一個令人尷尬的真實故事，另一個則是假的，在基特念出:「我曾經在成千上萬的人面前穿著丁字褲」後，被問到這件事情是不是真的時，基特證實了這件事，但他希望能有解釋的機會。

對此基特表示，他的隊友吉昂比（Jason Giambi）會在他的個人置物櫃上掛一件金色丁字褲，同時在他遇到低潮時才會穿上這件丁字褲，為求能幫助他脫離比賽時的打擊低潮。

當基特在2004年時，正好面臨職業生涯最慘的打擊低潮，對此基特表示，當他每天走進球員休息室時，他（吉昂比）都會指著丁字褲，而基特一直等到自己打擊32支0後，才願意藉著丁字褲改運。

最後他在2004年4月29日穿上這件丁字褲後，在上場的第一個打席時就擊出了全壘打，同時擺脫了低潮，那年最後他繳出了打擊率2成92，23發全壘打及78分打點的成績。

而當事人吉昂比則在2015年受訪時談到這件金色丁字褲，他表示:「那件金色丁字褲是一個傳奇，基特在先前從未遇到這樣的低潮，整個職業生涯也沒有這麼慘過，雖然他感到難以置信，但金色丁字褲確實幫助他擺脫了打擊危機。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。