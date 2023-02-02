MLB》基特曾穿金色丁字褲打球？ 洋基隊長受訪分享趣聞

基特。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基傳奇球星基特（Derek Jeter）在遇到低潮時如何改運？他近日在上知名節目《The Tonight Show》參與名為真實懺悔的橋段時，透露了這段罕為人知的故事。

真實懺悔橋段會有兩個信封，一個令人尷尬的真實故事，另一個則是假的，在基特念出:「我曾經在成千上萬的人面前穿著丁字褲」後，被問到這件事情是不是真的時，基特證實了這件事，但他希望能有解釋的機會。

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對此基特表示，他的隊友吉昂比（Jason Giambi）會在他的個人置物櫃上掛一件金色丁字褲，同時在他遇到低潮時才會穿上這件丁字褲，為求能幫助他脫離比賽時的打擊低潮。

當基特在2004年時，正好面臨職業生涯最慘的打擊低潮，對此基特表示，當他每天走進球員休息室時，他（吉昂比）都會指著丁字褲，而基特一直等到自己打擊32支0後，才願意藉著丁字褲改運。

最後他在2004年4月29日穿上這件丁字褲後，在上場的第一個打席時就擊出了全壘打，同時擺脫了低潮，那年最後他繳出了打擊率2成92，23發全壘打及78分打點的成績。

而當事人吉昂比則在2015年受訪時談到這件金色丁字褲，他表示:「那件金色丁字褲是一個傳奇，基特在先前從未遇到這樣的低潮，整個職業生涯也沒有這麼慘過，雖然他感到難以置信，但金色丁字褲確實幫助他擺脫了打擊危機。」

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