MLB》左投專武轉隊後打超爛 大都會總管對魯夫仍有信心

魯夫。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕大都會上季向巨人交易來工具人魯夫（Darin Ruf），不過轉隊後陷入大低潮，各項成績都是生涯最低。對此，總管艾普勒（Billy Eppler）表示不擔心魯夫，仍相信他本季能打出好表現。

現年36歲的魯夫上季初在巨人出賽90場，打擊率0.216、11支全壘打及38打點，下半季轉戰大都會後，出賽28場，繳出打擊率僅0.152、沒有全壘打及7打點的表現，季末直接被棄用。在《The Athletic》更被評為全聯盟野手排名倒數第二，僅優於筒香嘉智。

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艾普勒解釋道，「他（魯夫）生涯面對左投手時打擊，都有不錯的成績。他在前兩年都是左投專武。除非有一些實質性的改變，否則我們敢打賭他的技術依然存在。」

即便如此，艾普勒表示仍可能補強指定打擊這個位置，「我會說DH這位置還沒完全定調，去年我們有很多球員在這位置上做出貢獻，但我還是會說這位置還沒確定。」

目前大都會陣中擔任指定打擊的人選有左打的沃格巴克（Daniel Vogelbach）和右打魯夫，如果魯夫能夠恢復過往的身手，對大都會來說是相當大的助力，因為右打的他過去對左投的wRC+來到143，OPS為.891，相當出色。

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