MLB》日、韓球隊也都沒興趣 塞揚強投鮑爾生涯就此告終？

鮑爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer）因捲入性暴力醜聞，讓道奇決定與他分道揚鑣，過去一個月未曾傳出有任何球隊想要網羅，職業生涯可能就此畫下句點。

鮑爾在被道奇讓渡後曾說「前一天見面時高層才告訴我，他們希望我今年能回歸」，暗示道奇球團最後一刻改變心意，不過這個說法後來被道奇不具名的高層向媒體駁斥。

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道奇總管佛里曼（Andrew Friedman）、總裁卡斯登（Stan Kasten）等高層今首度對媒體談及此事，卡斯登坦承球團確實在前一天有與鮑爾見面，但不願針對這段私下的對話透露更多的細節。

卡斯登強調，與鮑爾見面時，球團還未做出任何決定，而後來釋出他「是所有參與決策的人全體一致通過的決定。」

另一方面，鮑爾遭釋出後，一度有美國媒體認為他可以到亞洲職棒發展，不過現在看來機會也相當渺茫，韓國媒體《體育朝鮮》撰文指出，由於鮑爾的形象，日職球團毫無興趣，而韓職也是類似狀況，NC恐龍先前還沒有補齊洋投時，也時常有傳聞稱要找鮑爾，但球隊都會堅決否認，隨著他們找來最後一位洋將魏德納（Taylor Widener），傳聞也就此平息。韓媒在文末認為，鮑爾現在可能只剩墨西哥聯賽可以效力。

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