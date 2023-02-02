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泰國賽》「左手重砲」林俊易35分鐘贏球 生涯三度晉超級賽8強

2023/02/02 18:43

林俊易。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易今天在超級300系列泰國羽球大師賽，以21：17、21：13擊敗21歲印尼選手阿迪納塔（Christian Adinata），挺進男單8強。

23歲的林俊易在去年曾在台北公開賽打入4強，再來於國際挑戰賽、國際系列賽更是風光摘下5冠、2亞佳績，如今世界排名35不僅創下生涯最佳，也僅次於周天成、王子維。

林俊易昨在首輪以15：21、21：18、21：19逆轉世界排名27的中國好手翁泓陽。今日遇上阿迪納塔，林俊易在4：7落後下，以連拿7分進入技術暫停，即使後來又被對手一度追到15：15平手，但小林還是有穩住陣腳以6：2攻勢拿下首局。

林俊易在第二局同樣以連拿5分，以11：6進入暫停，且這局最多領先對手8分，最終就以直落二過關，繼2019年美國公開賽、去年台北公開賽後，第三度挺進超級系列賽男單8強，小林明天對手無論是誰都不好對付，是日本好手西本拳太、曾高居世界排名第2的丹麥名將安童森（Anders Antonsen）之間的贏家。

男雙方面，蘇敬恒／葉宏蔚21：19、21：19擊敗地主對手，8強將對上世界排名21印尼組合藍畢恩（Yeremia Rambitan）／庫蘇馬瓦達納（Pramudya Kusumawardana）。

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