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中職》老爸劉榮華春訓客座 劉家愷笑說：寫職棒另類紀錄

2023/02/02 20:03

劉家愷。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕前樂天桃猿二軍總教練劉榮華，去年球季結束未獲續聘，今年受邀擔任味全龍春訓客座教練，再度與效力味全的兒子劉家愷重逢，劉家愷說，「很開心呀，以前我在義大和富邦就曾跟爸爸同隊，這次是第2次共事，父子2度同隊，這應該是中華職棒紀錄了吧。」

當年興農牛締造二連霸，劉榮華就是興農冠軍教頭，當時劉家愷常跑到台中球場看球，也探望上班的老爸。劉家愷笑說，當年興農二連霸球星，如今都成了味全教練，包括葉君璋、張泰山、張家浩、張建銘，很特別的經驗。

味全總教練葉君璋指出，劉榮華執教經驗豐富，相信他春訓客座能帶給教練團很大幫助。

2018年球季結束劉家愷遭富邦釋出，隔年轉投味全並棄打從投，拿下2020年中職二軍賽勝投王（9勝），前年在一軍出賽25場投20.2局，防禦率2.61，但去年只在一軍出賽2場投2局，存在感降低。

28歲的劉家愷表示，去年調整不到位，加上受確診影響導致狀態不佳，今年心態比以往更強烈，目標首度在開季一軍名單，希望能投出好成績。

味全陣中「星二代」成群，除了劉榮華與劉家愷，還有陳威成之子陳冠偉、曹竣崵之子曹祐齊、蔣坤珄之子蔣少宏，另外還有兄弟檔王躍霖和王維中。

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