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體育 籃球 NBA

NBA》詹皇距離歷史得分王剩63分 AD致勝跳投加關鍵火鍋逆轉溜馬

2023/02/03 10:46

詹姆斯今天攻下26分，距離歷史得分王只剩63分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在客場踢館溜馬，克服最多落後15分的劣勢，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）決勝節率隊反攻，A.戴維斯關鍵時刻攻守俱佳，後仰跳投攻下致勝分，更賞了哈里伯頓（Tyrese Haliburton）關鍵火鍋，湖人終場就以112：111逆轉贏球，收下2連勝。

溜馬主控哈里伯頓今天傷癒復出，首節就頻頻得分，單節獨拿9分，團隊該節砍進7顆三分球，取得35：30領先。湖人次節攻守失序，被溜馬打出一波14：2的攻勢，半場被拉開至54：67，落後對手13分。

湖人易籃後逐漸追回失分，詹姆斯和A.戴維斯在末節聯手發威，率隊打出24：10的小高潮，貝佛利（Patrick Beverley）分14秒砍進三分球，助隊追到105：106一分差距，詹姆斯隨後再補上一顆三分球超前，但希爾德（Buddy Hield）也回敬一顆反超，A.戴維斯決勝時刻攻守俱佳，在最後35.1秒後仰跳投攻下致勝分，最後更賞了哈里伯頓一記麻辣鍋，雖然貝佛利終場前10.1秒兩罰未進，但茲希爾德最後一擊未得手，無法上演前役的絕殺湖人的逆轉秀，紫金大軍終場以112：111險勝溜馬，賞給對手4連敗。

A.戴維斯投進致勝跳投，幫助湖人逆轉勝溜馬。（法新社）

湖人A.戴維斯攻下全場最高的31分，外帶14籃板、2阻攻，詹姆斯繳出26分、7籃板和7助攻，超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）成為歷史得分王只剩63分。施洛德（Dennis Schroder）有12分、6籃板和5助攻，魏斯布魯克（Russell Westbrook）貢獻10分、10助攻雙十數據。

溜馬團隊砍進16顆三分球，遠優於湖人的6顆，哈里伯頓攻下全隊最高的26分，另外傳出12助攻，內史密斯（Aaron Nesmith）砍進5顆三分球挹注24分，M.透納（Myles Turner）有20分、13籃板。

A.戴維斯關鍵火鍋，幫助湖人逆轉勝溜馬。（法新社）

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