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NBA》米契爾遭對手「出拳打蛋」後暴怒 騎士、灰熊爆肢體衝突

2023/02/03 11:40

騎士米契爾（左）和灰熊布魯克斯（右）發生肢體衝突。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天在主場交手灰熊，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）在比賽中被灰熊布魯克斯（Dillon Brooks）「偷打下體」，讓米契爾整個人暴怒，和對方爆發嚴重肢體衝突，米契爾和布魯克斯都被趕出場。騎士最後以128比113贏球。

這場比賽第三節剩下5分48秒，布魯克斯上籃被騎士莫布里（Evan Mobley）賞火鍋，米契爾拿到球後想傳給前場的隊友，但布魯克斯這時出拳打米契爾的下體，讓米契爾在倒地前拿球砸布魯克斯，隨後米契爾起身推了布魯克斯，兩人爆發嚴重肢體衝突，兩隊人馬和裁判趕緊把雙方架開。

裁判經過長時間畫面檢視後，對布魯克斯判二級惡意犯規並趕出場，留下9分2籃板的表現；米契爾則是吞下技術犯規，也被趕出場，留下6分、4籃板的成績。

騎士米契爾（右）和灰熊布魯克斯（中）發生肢體衝突。（今日美國）

騎士全隊6人得分上雙，主控葛蘭德（Darius Garland）全場繳出32分、11助攻表現。歐斯曼（Cedi Osman）替補出發拿21分，中鋒J.艾倫（Jarrett Allen）18分11籃板，莫布里17分14籃板。

灰熊全隊4人得分上雙，巴恩（Desmond Bane）25分，莫蘭特（Ja Morant）24分。亞爾達瑪（Santi Aldama）21分10籃板。

騎士葛蘭德。（今日美國）

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