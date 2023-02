NBA》米契爾遭對手「出拳打蛋」後暴怒 騎士、灰熊爆肢體衝突

騎士米契爾(左)和灰熊布魯克斯(右)發生肢體衝突。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕騎士今天在主場交手灰熊,當家球星米契爾(Donovan Mitchell)在比賽中被灰熊布魯克斯(Dillon Brooks)「偷打下體」,讓米契爾整個人暴怒,和對方爆發嚴重肢體衝突,米契爾和布魯克斯都被趕出場。騎士最後以128比113贏球。

這場比賽第三節剩下5分48秒,布魯克斯上籃被騎士莫布里(Evan Mobley)賞火鍋,米契爾拿到球後想傳給前場的隊友,但布魯克斯這時出拳打米契爾的下體,讓米契爾在倒地前拿球砸布魯克斯,隨後米契爾起身推了布魯克斯,兩人爆發嚴重肢體衝突,兩隊人馬和裁判趕緊把雙方架開。

請繼續往下閱讀...

裁判經過長時間畫面檢視後,對布魯克斯判二級惡意犯規並趕出場,留下9分2籃板的表現;米契爾則是吞下技術犯規,也被趕出場,留下6分、4籃板的成績。

騎士米契爾(右)和灰熊布魯克斯(中)發生肢體衝突。(今日美國)

騎士全隊6人得分上雙,主控葛蘭德(Darius Garland)全場繳出32分、11助攻表現。歐斯曼(Cedi Osman)替補出發拿21分,中鋒J.艾倫(Jarrett Allen)18分11籃板,莫布里17分14籃板。

灰熊全隊4人得分上雙,巴恩(Desmond Bane)25分,莫蘭特(Ja Morant)24分。亞爾達瑪(Santi Aldama)21分10籃板。

NOBODY likes Dillon Brooks. Such a dirty play here. Keep in mind Donovan Mitchell is still nursing a groin injury

pic.twitter.com/Lj6PApuUEd