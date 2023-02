經典賽》張育成前隊友參賽 帕拉修斯兄弟檔將披荷蘭戰袍

守護者隊外野手R.帕拉修斯。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕第五屆世界棒球經典賽即將在3月登場,守護者隊外野手R.帕拉修斯(Richie Palacios)和國民外野手J.帕拉修斯(Joshua Palacios)兄弟檔,將共同效力荷蘭隊,而R.帕拉修斯正是台灣好手張育成的前隊友。

現年25歲的R.帕拉修斯是在2018年加入守護者(當時名為印地安人),2021年曾在3A和張育成短暫同隊。張育成去年5月被守護者指定轉讓(DFA)時,R.帕拉修斯就是當時升上大聯盟的新秀之一。

R.帕拉修斯去年首度站上大聯盟舞台,他出賽54場,貢獻10分打點、打擊率0.232。他上季在3A出賽45場,交出4轟、36分打點、打擊率2成79的成績。

R.帕拉修斯在推特上發文表示,「我真的很幸運被選中代表荷蘭隊,參加今年的經典賽。當我還小的時候,能有這個機會是我的夢想。我很自豪能代表我的家人,打我真正喜愛的比賽。」

J.帕拉修斯。(資料照,今日美國)

而哥哥J.帕拉修斯去年效力國民,出賽29場,貢獻2打點,打擊率2成13。J.帕拉修斯去年在3A合計出賽82場,有9轟、48分打點,打擊率0.294。J.帕拉修斯在2021年則是效力藍鳥。

此外,剛加盟教士的明星游擊手柏格茲(Xander Bogaerts)、外野手普洛法(Jurickson Profar)、以及轉戰紅襪的終結者簡森(Kenley Jansen)等人,都在荷蘭隊的名單內。

I am truly blessed to be chosen to play for Team Netherlands in this Year’s World Baseball Classic!! Ever since I was a kid it has been my dream to have this opportunity. I am proud to be able to represent my family while playing the game I truly love. pic.twitter.com/FewJVPt4Cm