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經典賽》張育成前隊友參賽 帕拉修斯兄弟檔將披荷蘭戰袍

2023/02/03 11:40

守護者隊外野手R.帕拉修斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕第五屆世界棒球經典賽即將在3月登場，守護者隊外野手R.帕拉修斯（Richie Palacios）和國民外野手J.帕拉修斯（Joshua Palacios）兄弟檔，將共同效力荷蘭隊，而R.帕拉修斯正是台灣好手張育成的前隊友。

現年25歲的R.帕拉修斯是在2018年加入守護者（當時名為印地安人），2021年曾在3A和張育成短暫同隊。張育成去年5月被守護者指定轉讓（DFA）時，R.帕拉修斯就是當時升上大聯盟的新秀之一。

R.帕拉修斯去年首度站上大聯盟舞台，他出賽54場，貢獻10分打點、打擊率0.232。他上季在3A出賽45場，交出4轟、36分打點、打擊率2成79的成績。

R.帕拉修斯在推特上發文表示，「我真的很幸運被選中代表荷蘭隊，參加今年的經典賽。當我還小的時候，能有這個機會是我的夢想。我很自豪能代表我的家人，打我真正喜愛的比賽。」

J.帕拉修斯。（資料照，今日美國）

而哥哥J.帕拉修斯去年效力國民，出賽29場，貢獻2打點，打擊率2成13。J.帕拉修斯去年在3A合計出賽82場，有9轟、48分打點，打擊率0.294。J.帕拉修斯在2021年則是效力藍鳥。

此外，剛加盟教士的明星游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）、外野手普洛法（Jurickson Profar）、以及轉戰紅襪的終結者簡森（Kenley Jansen）等人，都在荷蘭隊的名單內。

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