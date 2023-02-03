中職》林益全的這一點 洪一中很欣賞

林益全（左）和洪一中（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕看到昔日帶過的林益全今年轉戰統一獅，現任台鋼雄鷹總教練的洪一中也予以祝福，並認為其實自己很欣賞「神全」的一點就是：「林益全就是健健康康的，每天等著讓你用。」這對他帶隊來說，是很值得讚賞的優點。

富邦悍將去年季後將林益全、陳鴻文、王躍霖、高國輝等人放在60人保留名單之外，只有高國輝選擇留在悍將，前三人都已轉戰新東家，其中林益全則化身「統一神全」，期待新球季能大展身手。至於洪一中也離開待了3年的悍將，今年球季在故鄉高雄再起。

請繼續往下閱讀...

在洪一中掌悍將兵符的時期，其實林益全是獲得最多打席數的球員，在851個打席繳出2成99打擊率。對於林益全過往遭受的批評，洪總坦言：「批評一個人要看事情，有人說他速度慢，但人家天生腳程就慢，如果他能跑快，但他不跑快，那才要批評。」

「林益全有一個比較好的事情，就是人家是健健康康，每天等著讓你用。」洪總感慨很多時候是需要人手的時候，卻會遇到很多狀況，他認為林益全能保持身體健康就是一大強項，「叫他守，他就守，叫他打，他就打，我印象中好像只有一次，他說哪裡不舒服，但其他像是春訓練習時，他也從來不會請假或抱怨。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法