晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》林益全的這一點 洪一中很欣賞

2023/02/03 11:17

林益全（左）和洪一中（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕看到昔日帶過的林益全今年轉戰統一獅，現任台鋼雄鷹總教練的洪一中也予以祝福，並認為其實自己很欣賞「神全」的一點就是：「林益全就是健健康康的，每天等著讓你用。」這對他帶隊來說，是很值得讚賞的優點。

富邦悍將去年季後將林益全、陳鴻文、王躍霖、高國輝等人放在60人保留名單之外，只有高國輝選擇留在悍將，前三人都已轉戰新東家，其中林益全則化身「統一神全」，期待新球季能大展身手。至於洪一中也離開待了3年的悍將，今年球季在故鄉高雄再起。

在洪一中掌悍將兵符的時期，其實林益全是獲得最多打席數的球員，在851個打席繳出2成99打擊率。對於林益全過往遭受的批評，洪總坦言：「批評一個人要看事情，有人說他速度慢，但人家天生腳程就慢，如果他能跑快，但他不跑快，那才要批評。」

「林益全有一個比較好的事情，就是人家是健健康康，每天等著讓你用。」洪總感慨很多時候是需要人手的時候，卻會遇到很多狀況，他認為林益全能保持身體健康就是一大強項，「叫他守，他就守，叫他打，他就打，我印象中好像只有一次，他說哪裡不舒服，但其他像是春訓練習時，他也從來不會請假或抱怨。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。