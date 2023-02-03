韓職》想來台灣打球？進FA卻沒人要 32歲左投考慮轉戰海外

圖為樂天巨人，示意圖。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕韓職樂天巨人32歲左投姜里湖去年季後成為自由球員，想擺脫一人左投的生活，未料至今為止沒有韓職球隊願意網羅，他因此想轉戰像是台灣等地的海外職業聯賽。

姜里湖是在2009年進入韓職，效力過耐克森英雄（培證英雄前身）、NC恐龍。姜里湖近兩年待在樂天巨人，去年出賽29場只投21.局，被敲25支安打，防禦率5.48，每局被上壘率（WHIP）為1.45。姜里湖在2021年賽季出賽22局，投球局數只有16局，防禦率高達8.44。

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姜里湖在樂天巨人主要是擔任針對性的中繼左投角色，去年單場最多只投1局。姜里湖生涯出賽402場，累積31勝29敗、48次中繼成功、2次救援成功，

根據韓媒《Kookje Daily News》報導，樂天巨人起初想推遲姜里湖的自由球員申請，但姜里湖的立場堅定，由於去年的薪水為7300萬韓元，因此他認為自己很有競爭力。但除了培證英雄外，其他隊都因為薪資上限一事，沒有向姜里湖發出邀請，而培證英雄隊內部想招募一名「年輕球員」的意見很強烈，因此最後也沒有網羅姜里湖。

雖然樂天巨人有向姜里湖開出合約，薪水和去年相同，但姜里湖想在1年後就取得自由球員權利，但樂天巨人沒有接受。根據韓職規定，行使自由球員權利後，必須在例行賽打4年才能重新獲得FA。

姜里湖目前把目光轉向海外，像是台灣的中華職棒、日職、以及澳洲等海外聯賽，他認為自己在韓職已經沒有立足之地，想延長選手生涯。

姜里湖曾在2013年飆出最快150公里的球速，但去年最快球速只有147公里，平均球速為140.2公里。

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