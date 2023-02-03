中職》兄弟公布熱身賽賽程 強碰韓國職棒球隊

中信兄弟。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟公布11場自辦熱身賽賽程，對手有中職5隊之外，還會跟韓職培證英雄隊打3場。另外兄弟也預計對上經典賽台灣隊，賽程仍待中職聯盟公布訊息。

2023中信兄弟自辦熱身賽賽程：

2/21（二）13:00 vs 韓職-培證英雄 @國慶棒球場

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2/22（三）13:00 vs 味全龍 @斗六棒球場

2/24（五）13:00 vs 韓職-培證英雄 @中國信託公益園區

2/27（一）13:00 vs 統一7-ELEVEn獅 @中國信託公益園區

3/1（三）13:00 vs 韓職-培證英雄 @中國信託公益園區

3/3（五）13:00 vs 統一7-ELEVEn獅 @中國信託公益園區

3/4（六）13:00 vs 台鋼雄鷹 @澄清湖棒球場

3/8（三）13:00 vs 富邦悍將 @中國信託公益園區

3/10（五）13:00 vs 樂天桃猿 @中國信託公益園區

3/11（六）13:00 vs 台鋼雄鷹 @澄清湖棒球場

3/13（一）13:00 vs 樂天桃猿 @中國信託公益園區

3/15（三）13:00 vs 樂天桃猿 @中國信託公益園區

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