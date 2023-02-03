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T1》高雄海神週末主場2連戰 邱子軒明星賽想跟隊友魔獸自拍

2023/02/03 12:11

高雄全家海神邱子軒。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟高雄全家海神共有6人入選2月28日和平籃球館登場的明星賽，「Team Infinity」有庫薩斯、于煥亞、林任鴻及邱子軒，與胡瓏貿共同入選「Team Beyond」的則有高票獲選先發的布銳克曼，其中菜鳥邱子軒跟「魔獸」霍華德同隊，希望可以一起自拍。

布銳克曼、庫薩斯皆擁有多年他國職業聯賽經驗，明星賽處女秀將雙雙獻給T1聯盟。布銳克曼感謝神隊友支持，不忘笑說要幫變成對手的邱子軒「上課」。

來自立陶宛的庫薩斯，這次將與同鄉的中信特攻艾德聯手，讓他十分期待。庫薩斯開玩笑道，「終於不用跟布銳克曼同隊了，然後Kevin（胡瓏貿），你要當心了。」

邱子軒職業首年倒吃甘蔗，近四戰場均11.5分，並在12月4日繳出單場31分代表作，好表現擄獲神隊友青睞。除了將與同梯谷毛唯嘉組「阿毛連線」，並說要把握機會與「Team Infinity」隊友霍華德自拍。他也回應布銳克曼，「我來守他，我一定會得比他多分！」

海神隊接下來將迎接主場四連戰，2/4（六）、2/5（日）舉辦「雄心萬浪」主題週， 4 日迎戰台啤英熊，5日對台鋼獵鷹，11日交手中信特攻，12日再戰桃園雲豹。

台啤、台鋼獵鷹陣容都有所補強，台啤新增洋將伊倍、瓊斯，台鋼攬進飛斯特與陳靖寰，但喬伊斯深信球員與教練團，湯瑪斯磨合也逐漸上軌。「湯瑪斯僅加入兩週但與團隊十分融合，在他加入後，團隊也展現一如往常的極佳化學效應。」喬伊斯說，「我們春節也提早收假，持續強化團隊，目標把握主場，搶下與各隊的對戰優勢。」

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