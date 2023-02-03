NBA》柯瑞28分無用 勇士難破金塊約基奇大三元就贏球紀錄

金塊約基奇（左）。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客金塊，柯瑞砍下全隊最高28分，但難敵金塊多點開花，穆雷飆出33分，約基奇則繳出22分、14籃板、16助攻大三元，終場以117：134苦吞2連敗。

勇士今天迎戰金塊，前鋒D.格林（Draymond Green）、射手K.湯普森（Klay Thompson）都缺陣，由柯瑞（Stephen Curry）、波爾（Jordan Poole）領銜出擊。勇士在首節三分球命中率高達7成，頻頻在外線開火取得領先。

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不過，金塊MVP約基奇（Nikola Jokic）多次殺到禁區完成三分打，徹底壓垮勇士防線，他在上半場就拿下15分、10籃板、7助攻接近大三元的數據，助隊兩節打完取得1分領先。

金塊約基奇。（法新社）

勇士一哥柯瑞則在上半場拿下最高14分，灣區大軍在上半場團隊13顆三分球、超過6成的命中率也是能和金塊抗衡的關鍵。

易籃後，勇士命中率下滑，加上單節8次失誤，還被對手打出一波16：0攻勢，無力追趕，只能眼看丹佛大軍把勝利留下。

金塊約基奇今豪取22分、14籃板、16助攻大三元，延續這季他只要大三元，球隊都贏球的紀錄，目前為17勝0負；另外後衛穆雷（Jamal Murray）飆出全場最高33分。

勇士柯瑞貢獻全隊最高28分，波爾22分，但在少了另外兩大將的情況下，難和西部龍頭抗衡。

勇士柯瑞。（美聯社）

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