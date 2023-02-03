新竹縣全中運主視覺曝光 以「科技城」號召各路好手齊聚

新竹縣政府今天公布全中運在竹縣的吉祥物皮皮獅（右）跟阿茶妹（左）。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2023全國中等學校運動會資格賽將在3月2日登場，縣府今天透過影片（https://www.youtube.com/watch?v=Eg67iW-wFQQ）公布這次全中運的主視覺，片中以橘色小圓球代表全心「圓夢」的選手，一路展現「橘色小圓球」追逐理想的過程，展現韌性、向前邁進，最後用象徵客家硬頸精神又兼具好客熱情的新竹縣吉祥物「皮皮獅及阿茶妹」，歡迎全國各路運動英雄好漢共襄盛舉，寫下今年全中運每一頁熱血的篇章。

縣府教育局表示，全中運正式比賽是在今年4月22日到4月27日，但是3月2日起，羽球、網球、桌球以及木球等的

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資格賽就會先上場PK。目前所有因應賽事而生的各項工程，除湖口王爺壟運動公園（滑輪溜冰場）的賽道面層需平整，必須要到3月底才可望完工之外，其他賽場都會陸續在2月中、下旬都完工，整體工程進度近9成。

縣長楊文科說，今年全中運的主視覺用圓形呈現，具有完整、圓滿之意。Logo設計是用2個向前奔跑的人形，組合成新竹的「竹」字，帶出速度感，呈現青春、運動、科技等元素，象徵運動員將攜手團結，順著新竹的風赢向未來。

整體配色採用：卓越藍、團結綠、希望橙為主。卓越藍代表新竹縣的海與湖，意味在新竹縣設計驅動創新，融合傳統與現代；團結綠則代表新竹的自然山景、健康、穩重跟深厚的文化底蘊結合，匯入自然永續與人連貫的自然氣息；圓形的橙色則象徵太陽光，如旭日東昇也如晶圓片，彰顯新竹縣的科技榮耀。

新竹縣這次還設計了「風起竹縣、贏向未來」作為運動會精神口號，標語字形雖有漢字的穩定感，卻又在字尾注入新竹風，祝福運動員乘風飛揚馳騁，盡力揮灑自己。

至於吉祥物皮皮獅跟阿茶妹，前者是藉「台灣好行獅山線」孕育而生，在這次賽事中將成為運動員最忠實的好朋友；阿茶妹則展現客家女性柔、韌、剛的精神特質，象徵運動員的不屈不撓。

新竹縣政府今天公布今年全中運的精神口號。（取自竹縣府官網）



今年全中運在新竹縣的吉祥物皮皮獅（左）和阿茶妹（右）。（取自竹縣府官網）

新竹縣今天公布的全中運主視覺用橘色圓球象徵各路齊聚的運動員。（取自竹縣府官網）

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