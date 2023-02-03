NBA》遭「打蛋」的米契爾嗆布魯克斯骯髒 「守不住就換人！」

騎士米契爾（右）和灰熊布魯克斯（左）爆發肢體衝突。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）今天在比賽中，被灰熊布魯克斯（Dillon Brooks）攻擊腹股溝，造成雙方激烈肢體衝突，騎士最後仍以128比113擊敗灰熊。米契爾賽後直言，聯盟應該要有所作為。

此戰第三節，布魯克斯上籃被對手賞火鍋後，撿到球的米契爾想往前傳給隊友，卻被布魯克斯「偷打下體」，讓米契爾直接拿球砸他，雙方爆發激烈衝突，一度還打到場外觀眾席。米契爾和布魯克斯兩人都被趕出場。

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米契爾賽後嗆布魯克斯打球骯髒，「他就是這種人，我們在聯盟中看到他很多次這樣的事情，我和他有私怨多年了。」、「這幾年我都打爆他，季後賽、例行賽，而今天他防我做得還行，他決定做一些像這樣的事情。比賽中不可有這種事，你得要保護你自己。」

「必須劃清界限，NBA必須為此要做點事情，我不是唯一會遇到這種情況的人，在比賽中這種事不可被允許...如果你防不住某人，那就說出來，並換人。」米契爾說，他也將對自己被趕出場一事提出上訴。

NOBODY likes Dillon Brooks. Such a dirty play here. Keep in mind Donovan Mitchell is still nursing a groin injury

pic.twitter.com/Lj6PApuUEd — NBA Quick Report （@NBAquickreport） February 3, 2023

騎士米契爾（右）和灰熊布魯克斯（左）爆發肢體衝突。（法新社）

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