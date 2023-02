NBA》遭「打蛋」的米契爾嗆布魯克斯骯髒 「守不住就換人！」

騎士米契爾(右)和灰熊布魯克斯(左)爆發肢體衝突。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕騎士當家球星米契爾(Donovan Mitchell)今天在比賽中,被灰熊布魯克斯(Dillon Brooks)攻擊腹股溝,造成雙方激烈肢體衝突,騎士最後仍以128比113擊敗灰熊。米契爾賽後直言,聯盟應該要有所作為。

此戰第三節,布魯克斯上籃被對手賞火鍋後,撿到球的米契爾想往前傳給隊友,卻被布魯克斯「偷打下體」,讓米契爾直接拿球砸他,雙方爆發激烈衝突,一度還打到場外觀眾席。米契爾和布魯克斯兩人都被趕出場。

米契爾賽後嗆布魯克斯打球骯髒,「他就是這種人,我們在聯盟中看到他很多次這樣的事情,我和他有私怨多年了。」、「這幾年我都打爆他,季後賽、例行賽,而今天他防我做得還行,他決定做一些像這樣的事情。比賽中不可有這種事,你得要保護你自己。」

「必須劃清界限,NBA必須為此要做點事情,我不是唯一會遇到這種情況的人,在比賽中這種事不可被允許...如果你防不住某人,那就說出來,並換人。」米契爾說,他也將對自己被趕出場一事提出上訴。

NOBODY likes Dillon Brooks. Such a dirty play here. Keep in mind Donovan Mitchell is still nursing a groin injury

pic.twitter.com/Lj6PApuUEd